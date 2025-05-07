Conflicte
I mentre molts miraven futbol... augmenten les tensions entre dues potències nuclears
L'Índia va atacar amb míssils el Pakistan que ha reportat 26 civils morts i que ja ha autoritzat una resposta militar
Mentre bona part de la societat catalana i tarragonina vibrava amb l'espectacular tornada de les semifinals de la Champions disputada entre l'Inter de Milà i el Barça a l'estadi Giuseppe Meazza de la capital llombarda, les tensions d'un enfrontament internacional que ja fa anys que augmenten, van esclatar després d'un atac amb míssils de l'Índia al Pakistan.
Les dues potències, amb un llarg historial de conflictes —especialment relacionats amb la regió del Caixmir—, mantenen arsenals nuclears i s’han trobat en diverses ocasions al límit de l’enfrontament directe. La comunitat internacional, encapçalada per l'ONU i potències com els Estats Units i la Xina, ha demanat contenció immediata per evitar una nova escalada que posi en perill la seguretat regional i global.
Unes tensions que podrien haver esclatat ahir de matinada, ja que l'exèrcit pakistanès va reportar un atac amb míssils indis en què haurien mort 26 civils i 46 persones més haurien resultat ferides. Un atac perpetrat per l’Índia aquesta matinada com a resposta a l’acció terrorista perpetrada fa dues setmanes al Caixmir indi, en el qual van morir 26 turistes, i del qual Nova Delhi culpa Islamabad.
«L’Índia ha atacat persones innocents i no combatents amb la seva agressió, 24 impactes en diferents llocs amb diferents armes. Fins ara, 26 civils innocents han mort en atacs» va dir en una roda de premsa el director general d’ISPR, el tinent General Ahmad Sharif, de l’ala de mitjans de l’exèrcit.
Així mateix, ha assegurat, «l’Índia també ha atacat el Projecte hidroelèctric Neelum Jhelum».
El portaveu ha afirmat que les forces armades del Pakistan han respost immediatament i han enderrocat cinc avions de combat indis i un dron.
Sharif ha advertit que l’Índia està desafiat al Pakistan i que aquest «error de càlcul» serà abordat.
L’Índia ha realitzat atacs contra diversos objectius del seu veí i principal rival, coneguts com a «Operació Sindoor», dirigits contra el que afirma eren infraestructures terroristes al Pakistan i el Caixmir administrat pel Pakistan.
El Govern indi ha declarat que aquests atacs, duts a terme aproximadament a la 1:44 de dimecres hora local (20.14 de dimarts GTM), han estat una resposta directa al mortífer atac terrorista del 22 d’abril a Pahalgam regió del Caixmir administrada per l’Índia, que va causar múltiples víctimes.
A més ha assegurat que l’operació ha estat un esforç dirigit a desmantellar la infraestructura terrorista des d’on s’han planificat i dirigit atacs contra l’Índia. Segons Nova Delhi, no es va ferir cap objectiu civil, econòmic o militar pakistanès.
Simulacre nacional de defensa a l’Índia
L’Índia executa aquest dimecres un simulacre nacional de defensa civil a centenars de districtes del país, entre els quals es troben ciutats com Nova Delhi i Bombai, per avaluar la seva capacitat de resposta davant de possibles atacs hostils, després de l’atac al Pakistan aquesta matinada en resposta a l’atemptat al Caixmir que va deixar 26 morts.
El Comitè de Seguretat Nacional del Pakistan autoritza una resposta
El Comitè de Seguretat Nacional (NSC), el màxim òrgan de seguretat nacional presidit pel primer ministre del país, Shehbaz Sharif, ha donat plena autoritat a les Forces Armades del Pakistan per respondre a l’agressió índia, que ha perpetrat avui una sèrie d’atacs aeris en territori pakistanès.
«Les Forces Armades han estat degudament autoritzades per prendre les mesures corresponents», va indicar l’oficina del primer ministre pakistanès després de la reunió convocada poc després de l’atac.
ICAN alerta de les devastadores conseqüències d'un conflicte nuclear
Si prossegueix l’actual escalada d’hostilitats entre l’Índia i el Pakistan, ambdues potències nuclears, podria degenerar en un conflicte amb armes atòmiques capaç de causar milions de víctimes, va advertir aquest dimecres la Campanya Internacional per Abolir les Armes Nuclears (ICAN).
«Un intercanvi nuclear entre l’Índia i el Pakistan causaria milions de morts immediates a la regió i tindria conseqüències globals», ha advertit en un breu comunicat la directora executiva d’aquesta organització guanyadora del premi Nobel de la Pau el 2017, Melissa Parke.
Estudis de 2022 fins i tot van alertar que una guerra amb armes atòmiques limitada entre ambdós països podria «desencadenar un hivern nuclear, alterant dràsticament l’agricultura mundial i provocant una fam que podria matar fins a 2.000 milions de persones», ha recordat Parke.
«Cap país no es veuria fora de perill i cap govern no pot protegir la seva població de les conseqüències», ha afirmat la responsable d’ICAN, recordant amenaces prèvies del Pakistan d’utilitzar armes nuclears que podrien exacerbar-se després dels atacs amb míssils duts a terme per l’Índia.
Aquesta escalada d’hostilitats ressalta la necessitat «imprescindible» d’eliminar les armes nuclears, va recalcar Parke, que va instar ambdós governs a actuar amb moderació i a desescalar el conflicte.
ICAN, «fa una crida a la comunitat internacional perquè redobli els seus esforços en favor del desarmament a través del Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears», ja que «l’única manera de garantir que aquestes armes no s’utilitzin mai és prohibir-les i eliminar-les», va concloure la directora executiva.