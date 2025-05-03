Societat
El Vaticà enllesteix els preparatius per al conclave de dimecres que ve a la Capella Sixtina
Ja s'ha instal·lat la xemeneia que ha d'anunciar l'elecció del nou pontífex i es faran quatre votacions al dia
El Vaticà enllesteix aquest dissabte els preparatius per al conclave de dimecres que ve a la Capella Sixtina. Els tècnics fa dies que ultimen totes les instal·lacions, inclosa la xemeneia que ha d'anunciar l'elecció del nou pontífex.
La fumata blanca informarà que hi ha acord en el nom del pròxim papa, i la fumata negra indicarà que cal continuar debatent i votant. Es farà un total de quatre votacions al dia -dues al matí i dues a la tarda-. Si s'arriba a una 34a votació, caldrà fer una segona volta directa entre els dos cardenals amb més suports en la darrera votació, i sempre serà necessària una majoria de dos terços.
Els bombers també han instal·lat ja l'estufa que cremarà els vots dels més de 180 cardenals que participaran del debat. El col·legi cardenalici de l'Església catòlica va decidir dilluns iniciar el conclave el 7 de maig per elegir el nou papa, després de concloure les Misses de sufragi pel papa Francesc, mort el 21 d'abril.
El moment de l'inici del conclave està establert per les normes de la constitució apostòlica de Joan Pau II, 'Universi Dominici Gregis', actualitzada per Benet XVI amb el Motu Proprio de l'11 de juny de 2007, i amb la més recent del 22 de febrer de 2013.
Segons la Constitució, el conclave ha de començar entre el quinzè i el vintè dia després de la mort del papa, després dels Novendiali, els nou dies de celebracions en sufragi per l'ànima del Pontífex difunt.
Més concretament, des del moment en què la Seu Apostòlica queda legítimament vacant, els cardenals electors presents han d'esperar quinze dies complets pels absents, fins a un màxim de vint dies, si hi ha raons greus.
Dimecres 7 de maig al matí tots els cardenals concelebraran la solemne missa 'pro eligendo Pontifice', celebració eucarística presidida pel degà del col·legi cardenalici, que convidarà els seus germans a dirigir-se a la tarda a la Capella Sixtina amb aquestes paraules: «Tota l'Església, unida a nosaltres en la pregària, invoca constantment la gràcia de l'Esperit Sant, perquè sigui elegit per nosaltres un pastor digne de tot el ramat de Crist».
Des d'allà, la processó amb vestit coral es dirigirà a la Capella Sixtina, a l'interior de la qual els cardenals cantaran l'himne 'Veni, Creator Spiritus' i prestaran jurament.
Un cop hi hagi fumata blanca, l'últim de l'ordre de cardenals diaques cridarà el Mestre de les Celebracions Litúrgiques i el secretari del col·legi cardenalici. Al nou elegit se li preguntarà: «Acceptasne electionem de te canonice factam in Summum Pontificem?» («Accepta vostè la seva elecció canònica com a Summe Pontífex?»).
I, davant d'una resposta afirmativa, afegirà: «Què nomine vis vocari?» («Com vols que t'anomenin?»), pregunta a la qual respondrà amb el seu nom pontifici. Després de l'acceptació, es cremaran les paperetes, aconseguint que des de la plaça de Sant Pere es pugui veure el clàssic fum blanc.
Al final del conclave, el nou Pontífex es retira a la Sala de les Llàgrimes, és a dir, la sagristia de la Capella Sixtina, on revestirà per primera vegada els ornaments papals --preparats en tres talles-- amb els quals es presentarà a la multitud de fidels atrets a la plaça de Sant Pere per la fumata blanca.
Després de la pregària pel nou Pontífex i de l'homenatge dels cardenals, s'entona el Te Deum que marca el final del conclave. Després l'anunci de l'elecció, hi haurà la famosa invocació 'Habemus papam', l'aparició del nou Papa, precedit de la creu processional, que impartirà la benedicció solemne Urbi et Orbi.