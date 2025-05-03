Societat
Trump publica una imatge d'ell mateix vestit de papa
La foto, generada per intel·ligència artificial, genera polèmica a les xarxes
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha publicat una imatge d'ell mateix vestit com a papa només 11 dies després de la mort del papa Francesc.
La foto, generada per intel·ligència artificial, s'ha difós a través del compte oficial de Trump a Truth Social, i està generant una forta polèmica a les xarxes socials.
A la imatge, es veu Trump vestit com el pontífex i amb un gran crucifix. Aquesta mateixa setmana, Trump va assegurar que li «agradaria» ser el pròxim papa al ser preguntat per qui hauria de ser el successor de Francesc.
«Jo seria la meva primera opció», va dir, bromejant, afegint després que el cardenal de Nova York «és molt bo».