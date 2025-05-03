Diari Més

Societat 

Trump publica una imatge d'ell mateix vestit de papa

La foto, generada per intel·ligència artificial, genera polèmica a les xarxes

Imatge de Trump vestit com a Papa, difosa per ell mateix a Truth Social

Imatge de Trump vestit com a Papa, difosa per ell mateix a Truth Social

Publicat per
ACN

Creat:

Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha publicat una imatge d'ell mateix vestit com a papa només 11 dies després de la mort del papa Francesc. 

La foto, generada per intel·ligència artificial, s'ha difós a través del compte oficial de Trump a Truth Social, i està generant una forta polèmica a les xarxes socials. 

Imatge de Trump vestit com a Papa, difosa per ell mateix a Truth Social

Imatge de Trump vestit com a Papa, difosa per ell mateix a Truth Social

A la imatge, es veu Trump vestit com el pontífex i amb un gran crucifix. Aquesta mateixa setmana, Trump va assegurar que li «agradaria» ser el pròxim papa al ser preguntat per qui hauria de ser el successor de Francesc. 

«Jo seria la meva primera opció», va dir, bromejant, afegint després que el cardenal de Nova York «és molt bo».

tracking