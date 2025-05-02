Judicial
Una jutgessa de l’ONU, condemnada per esclavitzar una jove ugandesa al Regne Unit
Lydia Mugambe, que ha ocupat càrrecs destacats a Uganda i a les Nacions Unides, ha rebut una pena de sis anys i quatre mesos de presó per explotar una compatriota com a serventa i mainadera
La jutgessa de les Nacions Unides Lydia Mugambe ha estat condemnada aquest divendres a 6 anys i quatre mesos de presó en un tribunal anglès per haver forçat una jove ugandesa a treballar com a esclava al Regne Unit.
Un tribunal del comtat d’Oxford ha dictat aquesta sentència després d’haver declarat culpable, el passat 13 de març, la prestigiosa advocada ugandesa, que ha estat magistrada al seu país i ha ocupat diversos càrrecs a nivell internacional, entre ells per a les Nacions Unides.
Durant el procés, la Fiscalia ha dit que Mugambe, de 50 anys i que estava estudiant un doctorat a la Universitat d’Oxford, s’ha aprofitat del seu estatus respecte a la víctima, obligant-la a treballar com a serventa i a fer de mainadera de manera gratuïta.
El jutge David Foxton ha declarat avui, en anunciar la sentència, que es tractava «d’un cas molt trist», on l’acusada, malgrat haver treballat en la defensa dels drets humans, «no ha mostrat cap penediment» pels seus actes i fins i tot ha intentat culpar la jove, que no pot ser identificada per motius legals.
En una declaració llegida davant el tribunal, la fiscal Caroline Haughey ha afirmat que la víctima viu «en un estat de gairebé terror constant» a causa de la influència que Mugambe té a Ruanda, i creu que no podrà tornar al seu país per por a represàlies.
Mugambe ha estat declarada culpable al març de «conspirar per facilitar una infracció de la llei d’immigració; possibilitar el viatge (de la víctima) amb vista a l’explotació; obligar una persona a treballar i conspirar per intimidar un testimoni».
La Fiscalia ha exposat durant el judici que l’advocada s’ha aprofitat de la manca de coneixement de la jove sobre el seu dret a una feina remunerada i l’ha enganyada amb la finalitat que vingués al Regne Unit, cosa que ha fet en col·laboració amb el vicecomissionat ugandès, John Leonard Mugerwa.
Segons l’acusació, la intenció de Mugambe ha estat «aconseguir que algú li facilités la vida al menor cost possible».
La jutgessa ugandesa, per la seva banda, ha negat haver obligat la seva compatriota a treballar i ha assegurat que «sempre» l’ha tractada amb afecte, cura i paciència.