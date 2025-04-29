Gran Apagada
Portugal demanarà a la UE una auditoria independent per determinar les causes de l’apagada
El primer ministre Luís Montenegro afirma que la recuperació va ser més ràpida a Portugal que a Espanya i defensa l’autonomia energètica del país després de la crisi
El primer ministre en funcions de Portugal, Luís Montenegro, ha anunciat aquest dimarts que es demanarà una comissió independent a la UE per realitzar una auditoria dels sistemes elèctrics dels països afectats per determinar les causes de l’apagada registrada ahir al país, així com a Espanya i França.
Montenegro, en una declaració després d’un Consell de Ministres extraordinari, ha considerat que «la recuperació ha estat més ràpida fins i tot a Portugal que a Espanya», i ha assenyalat que es necessiten «respostes l’abans possible» sobre la fallada elèctrica.
Per a això sol·licitaran a l’Agència de Cooperació de la Unió Europea una auditoria independent, i el primer ministre ha mostrat la disposició i el compromís de col·laborar amb els organismes europeus per «treure totes les conclusions sobre les causes i les respostes a l’ocorregut».
El Govern portuguès també vol crear una altra comissió tècnica independent que avaluï a nivell nacional «els mecanismes de reacció i gestió d’aquesta crisi, des de la resistència i recuperació del sistema elèctric fins la resistència de les infraestructures i serveis crítics, passant pel funcionament del sistema de protecció civil».
Montenegro ha afegit que l’Executiu ha decidit no prolongar ni agreujar la declaració de crisi energètica, que finalitzarà a les 23.59 hora local (una hora menys GMT) d’aquest dimarts.
El primer ministre lusità ha transmés un missatge de normalitat al país després que el territori es veiés afectat la major part de dilluns pel fallo elèctric que, ha inssitit, es va iniciar en Espanya.
Les escoles, els sistemes sanitaris, els transports -inclòs l’aeri-, el proveïment d’aigua «estan funcionant pràcticament a ple rendiment a tot el país».
Quant al reinici de l’electricitat, el cap de l’Executiu portuguès ha destacat «Vam aconseguir reiniciar el sistema i la producció d’energia i ara tenim el sistema funcionant de forma autònoma», pel que ha descartat les crítiques de «dependència» energètica, «en especial d’Espanya», i ha defensat la «capacitat» que té el país.