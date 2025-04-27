Successos
Almenys nou morts en un atropellament massiu en un festival de carrer a Vancouver, al Canadà
El conductor d'un cotxe ha envestit els participants en una festa de la comunitat filipina
Almenys nou persones han mort i d'altres han resultat ferides en un atropellament massiu en un festival de carrer a la ciutat de Vancouver, al Canadà.
Pels voltants de les 20.00 hores d'ahir dissabte, el conductor d'un cotxe va envestir els participants en una festa de la comunitat filipina (Lapu Lapu Day) que se celebrava al barri de Fraser d'aquesta ciutat de la Colúmbia Britànica.
El conductor està detingut. És un home de 30 anys de Vancouver, segons ha informat la policia de la ciutat a través del seu compte a X. El cos policial descarta que l’incident hagi estat un atac terrorista.
«Estic en xoc i profundament entristit per l'horrible i incident ocorregut avui al Lapu Lapu Day. Treballarem per donar més informació tan aviat com sigui possible, però de moment la policia de Vancouver ha confirmat que hi ha diversos morts i ferits», ha afirmat l'alcalde de Vancouver, Ken Sim.
«Els nostres pensaments estan amb tots els afectats i amb la comunitat filipina de Vancouver en aquest moment increïblement difícil», ha conclòs Sim.
Els cossos d’emergències han establert un centre d’assistència de 24 hores a un centre comunitari. Els agents policials i els professionals dels serveis a les víctimes s’han desplegat per ajudar als ciutadans que no hagin pogut contactar amb algun conegut que estava al festival.