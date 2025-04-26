Política
Von der Leyen es reunirà amb Zelenski aquest dissabte a la tarda a Roma
La presidenta de la Comissió Europea s’hi trobarà després de la reunió del president ucraïnès amb Trump
La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, es reunirà aquest dissabte a la tarda amb el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, a Roma, on tots dos han assistit al funeral del papa Francesc, segons han confirmat fonts comunitàries.
La trobada es produirà el mateix dia de la reunió que han mantingut Zelenski i el president dels EUA, Donald Trump, i que el govern ucraïnès ha valorat positivament.
De fet, Von der Leyen i el president del Consell Europeu, António Costa, han intercanviat una encaixada de mans amb Trump durant el funeral. Von der Leyen ha destacat que, durant l’acte, ha mantingut «bons intercanvis» amb diversos líders del món.
En declaracions a la televisió italiana RAI 1, Costa ha assegurat que estan «compromesos» en tenir «les millors relacions possibles» entre la UE i els EUA «com a socis, aliats i amics», i ha afegit que «sempre» estan disponibles a reunir-se i parlar amb Trump.
«Per què no a Roma?», ha dit a la pregunta de si es podria celebrar una trobada entre la UE i els Estats Units a la capital italiana.