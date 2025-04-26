Societat
L'emoció i el silenci marquen el funeral del papa Francesc a Sant Pere
Alguns fidels han aplaudit quan el president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha aparegut a la plaça
L'emoció i el silenci han regnat entre els assistents al funeral del papa Francesc que té lloc aquest dissabte a la plaça Sant Pere del Vaticà. Joves, turistes i religiosos de tot el món s'han aplegat fins a omplir completament la petita ciutat-estat hores abans de les exèquies.
«El papa va obrir les portes de l'Església a les perifèries i la joventut», ha destacat a l'ACN la monja Anna Maria Vilaró, que ha acompanyat a un grup de joves de Barcelona.
El funeral ha començat puntual a les deu del matí, quan el fèretre del pontífex ha sortit de la basílica sota un sol benevolent i enmig de grans mesures de seguretat.
En alguns moments, com amb l'aparició del president ucraïnès, Volodímir Zelenski, els presents han fet breus aplaudiments.