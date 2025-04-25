Judicial
L'FBI deté una jutgessa per presumpta obstrucció a la justícia en l'arrest d'un immigrant
El director de l'oficina d'intel·ligència dels EUA ha anunciat la detenció en un post a X que poc després ha esborrat
L'FBI ha detingut aquest divendres la jutgessa Hannah Dugan de Milwaukee, a Wisconsin (EUA), acusada d'haver obstruït l'arrest d'un immigrant irregular.
Ha estat el mateix director de l'oficina d'intel·ligència, Kash Patel, qui ha informat de la detenció a través de la xarxa social X, en un post que ha esborrat poc després. «Creiem que la jutgessa Dugan va donar indicacions errònies deliberadament als agents federals que havien de detenir al seu jutjat Eduardo Flores Ruiz, un immigrant il·legal, per evadir la detenció», escrivia Patel al post esborrat que recullen diversos mitjans.
El director de l'FBI afegeix que finalment Flores va ser detingut, però subratlla que «l'obstrucció de la jutgessa va generar més perill per al públic».