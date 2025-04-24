Religió
La Capella Sixtina tancarà a partir del 28 d’abril per preparar el conclave
Els Museus Vaticans i el del palau estival de Castel Gandolgo també tancaran
La Capella Sixtina del Vaticà tancarà al públic a partir del dilluns 28 d’abril per als preparatius del conclave en el qual s’elegirà un successor del papa Francesc, mort dilluns passat amb 88 anys.
«Avís. Es comunica que la Capilla Sixtina serà tancada al públic a partir del dilluns 28 d’abril de 2025 per les exigències del conclave», es llegeix al portal oficial dels Museus Vaticans.
Aquest dissabte tindrà lloc el funeral del papa Francesc, mort el dilluns 21 d’abril, i després d’un període de dol de nou dies es convocarà el conclave, en un termini màxim de 20 dies des de la mort, per la qual cosa el seu inici s’estima entre el 5 i el 10 de maig.
La Capella Sixtina, així com els Museus Vaticans i el del palau estival de Castel Gandolgo, també tancaran aquest dissabte amb motiu del funeral del pontífex argentí, «en senyal de dol».
Aquesta capella vaticana, decorada amb l’imponent Judici Universal de Miguel Ángel, acollirà el conclave (del llatí 'cum clave', amb pany i clau) en el qual els 133 cardenals electors -menors de 80 anys- votaran els seus candidats per succeir Francesc.
Per a això, el recinte ha de ser preparat, disposant les taules i els bancs per als debats dels purpurats, i també s’haurà d’instal·lar la xemeneia amb què anuncien al món el resultat de la votació cremant les paperetes de la votació.
El fum negre indicarà a l’exterior que no hi ha hagut acord mentre que la 'fumata blanca' anunciarà que s’ha trobat un papa.