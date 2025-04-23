Comerç
La Comissió Europea multa Apple amb 500 milions d’euros i a Meta amb 200 milions
És la primera vegada que la Unió Europea aplica sancions en el marc de la nova Llei de Mercats Digitals, dissenyada per limitar el poder de les grans plataformes tecnològiques
La Comissió Europea ha multat aquest dimecres a Apple amb 500 milions d’euros per pràctiques monopolístiques a la seva tenda d’aplicacions mòbils i a Meta, amb 200 milions d’euros, per la seva antiga obligació els usuaris a pagar una subscripció per evitar publicitat personalitzada.
Les sancions, que s'han adoptat coincidint amb la negociació de la Comissió Europea amb el Govern nord-americà per buscar una sortida a la guerra aranzelària, són les primeres sota la llei de mercats digitals (DMA), la nova norma de la Unió Europea per regular el poder de mercat de les grans plataformes d’internet.
Les multes són lluny de la sanció màxima del 10 % de la facturació global que permet la DMA pel «curt període» que ha transcorregut des que va obrir la investigació a Apple el 24 de juny de 2024 i a Meta, l’1 de juliol d’aquell mateix any, han dit fonts comunitàries.
«Les decisions d’avui transmeten un missatge contundent i clar», ha dit la vicepresidenta per a la Transició Neta i responsable de la política de competència de la Comissió, Teresa Ribera; i és que la llei «protegeix els consumidors europeus i estableix igualtat de condicions».
I ha afegit: «Apple i Meta no han complert amb la DMA en implementar mesures que reforcen la dependència dels usuaris empresarials i els consumidors de les seves plataformes».
«En conseqüència, hem pres mesures de compliment fermes però equilibrades contra ambdues empreses, basades en normes clares i predictibles», ha afirmat.
Apple
Sota la DMA, Apple ha de permetre als desenvolupadors d’aplicacions mòbils a informar gratuïtament els seus clients d’ofertes al marge de l’App Store, però Brussel·les ha conclós que la companyia aplica restriccions tècniques i comercials que impedeixen tant a la competència com als usuaris de beneficiar-se d’alternatives més barates.
Segons ha dit la Comissió Europea en un comunicat, Apple no ha pogut demostrar que aquestes restriccions són «objectivament necessàries» i l’obliga, a més, a retirar-les.
L’Executiu comunitari ha advertit així mateix a Apple que s’enfronta a una altra futura multa per les dificultats que imposa a la competència perquè els usuaris del iPhone i el iPad utilitzin alternatives a App Store, com la taxa del 0,5 euros que obliga a pagar els desenvolupadors d’altres botigues| d’aplicacions mòbils.
Per contra, Brussel·les ha observat que Apple ja permet als usuaris del iPhone instal·lar-se navegadors alternatius a Safari i Apple i els ha facilitat el canvi en la configuració predeterminada de trucades, filtrat de trucades, missatgeria, teclats, administradors de contrasenyes i serveis de traducció, per la qual cosa ha tancat l'altra de les investigacions que va obrir contra l’empresa el març de l’any passat.
Meta
Respecte a Meta, l’Executiu comunitari ha considerat que la subscripció que va obligar a pagar als usuaris de Facebook i Instagram per evitar publicitat personalitzada és contrària a la DMA perquè els va impedir elegir lliurement un model que no utilitzés les seues dades similar al sistema de pagament.
Meta va introduir el sistema «consentir o pagar» el novembre de 2023 i va estar en vigor fins novembre de 2024, quan va crear una nova versió del model gratuït d’anunci personalitzats que Brussel·les està analitzant.
La sanció, per tant, s’ha aplicat mentre el model va estar en vigor des de març de 2024, quan la DMA va entrar en vigor, fins novembre d’aquest mateix a any.
Al marge de la multa, la Comissió va considerar que el mercat en linea de Facebook, 'Facebook Marketplace' ja no s’ha de considerar com una gran plataforma d’internet, en tenir menys de 10.000 usuaris empresarials al mes, el requisit que estableix la normativa.
Apple i Meta tenen ara 60 dies per complir les exigències de la Comissió o, altrament, s’enfrontaran a multes diàries.