Religió
El Vaticà fa públic el testament del papa Francesc: «El sepulcre ha de ser a terra, simple»
El pontífex demana ser enterrat «sense una decoració particular» i amb l'única inscripció en llatí 'Franciscus'
El Vaticà ha fet públic el testament del papa Francesc, mort aquest Dilluns de Pasqua a 88 anys per un ictus cerebral i un «col·lapse cardiovascular irreversible». Jorge Mario Bergoglio demana ser enterrat d'una manera senzilla a la basílica de Santa Maria la Major de Roma -i no al Vaticà-, i concretament al nínxol de la nau lateral entre la Capella Paulina i la Capella Sforza.
«El sepulcre ha de ser a terra; simple, sense decoració particular i amb l'única inscripció de 'Franciscus'», detalla el pontífex, en un testament signat el 29 de juny del 2022 a la Casa de Santa Marta. «Les despeses per la preparació del meu enterrament seran cobertes per la suma del benefactor que he disposat», afegeix el papa Francesc. «I he proporcionat instruccions pertinents a monsenyor Rolandas Makrickas, Comissionat Extraordinari del 'Capitolo Liberiano'», recalca el pontífex.
«Que el Senyor doni recompensa merescuda als qui m'han estimat i seguiran resant per mi. El patiment que s'ha fet present en l'última part de la meva vida l'he ofert al Senyor per la pau mundial i la fraternitat entre els pobles», conclou el testament del papa Francesc.