Religió
El Vaticà confirma que el papa Francesc ha mort per un ictus cerebral
El pontífex ha traspassat a les 07.35 hores al seu apartament de la Casa de Santa Marta
El Vaticà ha confirmat que el papa Francesc ha mort per un ictus cerebral i un «col·lapse cardiovascular irreversible». L'acta de defunció del director de la Direcció de Sanitat i Higiene de l'Estat de Ciutat del Vaticà, el professor Andrea Arcangeli, ha certificat que la defunció del pontífex als 88 anys ha estat causada per un vessament cerebral.
El document mèdic indica que el Papa tenia antecedents d'insuficiència respiratòria aguda amb pneumònia bilateral, hipertensió i diabetis de tipus II. «La mort s'ha comprovat mitjançant un registre electrocardiotanatogràfic», ha signat Arcangeli.
Jorge Mario Bergoglio ha traspassat a les 07.35 hores d'aquest Dilluns de Pasqua al seu apartament de la Casa de Santa Marta.