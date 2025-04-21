Religió
Les causes de la mort del papa es comunicaran aquesta tarda després del ritu de la constatació
El Vaticà informarà oficialment les causes de la mort del pontífex argentí després del ritu previst per a aquesta tarda a la capella de la Casa Santa Marta, on residia
El papa Francesc va morir al seu apartament de la Casa Santa Marta i les causes de la mort es donaran a conèixer només després del ritu de la constatació de la mort, que tindrà lloc aquest dilluns a partir de les 20.00, hora local (18.00 GMT) a la capella de la residència, va informar l’oficina de premsa.
Ara per ara aquests són els escassos detalls que arriben des de l’oficina de premsa del Vaticà, que només va comunicar que el fèretre serà vetllat a la capella de la seua residència i que en aquest lloc es farà la constatació de la mort per disposició en vida del pontífex, ja que abans de Francesc això es feia a la capella del Palau Apostòlic.
El papa Francesc ha mort aquest dilluns a les 07.35 hores (05.35 GMT) en la seua residència de la Casa Santa Marta, després de més de dos mesos de problemes respiratoris que el van mantenir hospitalitzat durant 38 dies a la capital italiana.
També es va confirmar que el trasllat del cos del papa Francesc, que va morir aquest dilluns als 88 anys, a la basílica Vaticana per a l’homenatge de tots els fidels podria tenir lloc ja aquest dimecres 23 d’abril.
Les modalitats i la confirmació del trasllat a la basílica del cos per a la seva exposició davant dels fidels des de la capella de la Casa Santa Marta, on va residir Francesc, s’establiran i comunicaran demà, després de la primera Congregació dels Cardenals, que se celebrarà a primera hora, va confirmar l’oficina de premsa.
En les congregacions dels cardenals, que des d’avui han estat cridats a Roma per participar a aquestes reunions preparatòries, hauran de triar les dates per al funeral i per a l’inici del conclave.
Francesc serà exposat com els papes anteriors front el baldaquí de Sant Pere, encara que el pontífex argentí va deixar algunes disposicions diferents per al seu funeral, com es llegeix en la nova edició del 'Ordo Exsequiarum Romani Pontificis'.
El cos es dipositarà a l’únic taüt de fusta amb l’interior de zinc, abans de ser traslladat directament a la basílica.
A la basílica vaticana, el cos del papa difunt s’exposa directament al fèretre obert, però no en un cadafal com havia estat fins ara i tampoc es col·locarà el bastó papal al costat del fèretre durant aquesta exposició.
Finalment, a la tercera estació, que inclou el trasllat del fèretre al sepulcre i l’enterrament, s’elimina la tradició d’enterrar els papes a tres taüts: «un de xiprer, un segon de plom i un tercer de roure».