Actualitat
Zelenski assegura que Rússia segueix amb els atacs malgrat la treva de 30 hores anunciada per Putin
El president ucraïnès diu que en les darreres hores hi ha hagut 59 nous bombardejos i cinc operacions d'assalt
El president ucraïnès, Volodimir Zelenski, ha afirmat que els atacs russos continuen malgrat la treva humanitària anunciada dissabte pel president de Rússia, Vladímir Putin. Ho ha manifestat en un comunicat difós a través de les xarxes socials després de rebre l'últim informe de situació procedent del front.
Ha explicat que en les darreres hores hi ha hagut 59 nous bombardejos i cinc operacions d'assalt per part d'unitats russes. En concret, ha detallat que els atacs s'haurien produït a Starobilsk, Donetsk, Pokrovske, Novopavlivske i Zaporiyia.
«A tot arreu, els nostres guerrers responen com correspon a l'enemic, segons la situació de combat específica», ha dit el mandatari que ha advertit que «Ucraïna seguirà actuant de forma simètrica».
Volodimir Zelenski ha acusat l’exèrcit rus d’intentar crear «una impressió general d’un alto el foc, mentre en algunes zones persisteixen intents aïllats d'avançar i causar baixes a Ucraïna». Així mateix, ha exigit a Rússia que compleixi «plenament les condicions de la treva».
Al missatge publicat, Zelenski ha insistit que la proposta d'Ucraïna d'implementar i estendre l'alto el foc durant 30 dies «continua sobre la taula». Amb tot, ha avisat que l’exèrcit ucraïnès «actuarà d’acord amb la situació real sobre el terreny».