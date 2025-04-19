Actualitat
Zelenski accepta l'alto el foc de Putin i proposa allargar-lo més enllà del 20 d'abril
El president ucraïnès etziba: «30 hores són suficients per fer titulars, però no prou per generar confiances genuïnes»
El president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha recollit el guant i ha acceptat el breu alto el foc anunciat per Putin amb motiu de la Pasqua ortodoxa, però ha proposat d'allargar-lo més enllà del 20 d'abril. «Això revelarà les verdaderes intencions de Rússia. 30 hores són suficients per fer titulars, però no prou per generar confiances genuïnes», ha apuntat Zelenski en un missatge a X.
El president ucraïnès aposta perquè la treva sigui de 30 dies i ha recordat que el Kremlin porta prop de 40 dies sense donar resposta a l'alto el foc «complet i incondicional» proposat pels Estats Units.
«Ucraïna va respondre positivament, però Rússia ho ha ignorat repetidament», ha recalcat Zelenski. «Si de sobte, Rússia està preparada per participar realment d'un silenci total i incondicional, Ucraïna actuarà en conseqüència», ha continuat el president d'Ucraïna.
«Silenci com a resposta al silenci», ha puntualitzat Zelenski, que ha mostrat els seus dubtes i ha afirmat que ara com ara, segons els informes del comandant en cap de l'exèrcit, les operacions d'assalt de Rússia «continuen en diversos sectors de primera línia i el foc de l'artilleria russa no ha disminuït».
«Per tant, no hi ha cap mena de confiança en les paraules procedents de Moscou», ha recriminat Zelenski. «Sabem massa bé com manipula Moscou i estem preparats per a qualsevol cosa», ha reflexionat en veu alta el president d'Ucraïna.
«Les Forces de Defensa d'Ucraïna actuaran de manera racional, responent de la mateixa manera. Cada atac rus rebrà una resposta adequada», ha conclòs Zelenski.