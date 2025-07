Le Pen treu els simpatitzants als carrers de París després de la seva inhabilitació: «No em rendiré»

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Milers de persones han sortit als carrers de París aquest diumenge per fer costat a la líder de Reagrupament Nacional, Marine Le Pen. La dirigent ultra va ser condemnada dilluns per malversació de fons públics, la qual cosa la inhabilita per presentar-se a les pròximes eleccions presidencials franceses.

«No em rendiré», ha dit Le Pen davant dels simpatitzants que s'han aplegat per donar-li suport. La manifestació de l'extrema dreta francesa ha coincidit amb una marxa contrària a la ciutat convocada per l'esquerra de la França Insubmisa i els Ecologistes.

La contramanifestació vol assenyalar el «perill» de Reagrupament Nacional i defensar la decisió dels jutges que han sentenciat Le Pen.