Els primers aranzels de Trump entren en vigor: un 10% a pràcticament totes les exportacions als EUA

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

Els Estats Units imposen a partir d'aquest dissabte un 10% d'aranzels a pràcticament totes les importacions del país. Segons l'ordre executiva que va firmar el president dels EUA, Donald Trump, dimecres passat, a «tots els productes importats als EUA» se'ls aplicarà un gravamen del 10% a partir de la mitjanit del dissabte a la costa est dels EUA, excepte les mercaderies carregades als vaixells i en trànsit abans de la mitjanit.

La setmana que ve Washington té previst elevar aquests aranzels a diversos països, entre ells els 27 de la Unió Europea, als quals se'ls aplicarà almenys un 20%. Des del dijous, les exportacions d'automòbils als EUA ja estan pagant un 25%, mentre que les d'acer i alumini ho fan des del 12 març.

Trump està disposat a negociar els nous aranzels si li ofereixen alguna cosa «fenomenal» a canvi, però menysté la caiguda de les borses i el rebuig global al mur proteccionista que pot desencadenar una guerra comercial mundial.

Brussel·les ha fet una crida a la calma i aquest divendres ha iniciat converses amb Washington per intentar pactar una rebaixa dels aranzels. Els grans blocs comercials com la UE i Xina han amenaçat amb represàlies comercials, mentre que països com el Japó o l'Índia han evitat un discurs de confrontació envers els EUA.

El comissari europeu de Comerç, Maros Sefcovic, va criticar ahir els aranzels «injustificats» i «perjudicials» de Trump en una conversa «franca» de dues hores que va mantenir amb els seus homòlegs nord-americans, el secretari de Comerç, Howard Lutnick, i el representant comercial, Jamieson Greer. Sefcovic els va demanar una «aproximació nova» a les relacions comercials entre ambdues potències, però els va alertar que si bé la UE està «compromesa» amb unes negociacions «significatives», també està «preparada» per defensar els seus interessos.

Altres països ja han reaccionat als aranzels amb mesures que aprofundeixen en l'escalada de la guerra comercial. Ahir Pequín fins anunciava que replicarà Trump amb el mateix nivell de tarifes. Així, aplicarà un gravamen del 34% a tots els productes provinents dels Estats Units a partir del 10 d'abril, l'endemà de l'entrada en vigor del 34% que ek republicà ha ordenat per a les exportacions xineses als EUA.

Aranzels del 10%

L'ordre executiva de Trump imposa aranzels del 10% a pràcticament tots els països, una mesura que justifica per «la manca de reciprocitat» en les seves relacions comercials, les taxes aranzelàries «dispars i les barreres no aranzelàries», així com els «grans i persistents dèficits comercials anuals» dels EU amb la resta del món. «Constitueixen una amenaça inusual i extraordinària per a la seguretat nacional i l'economia dels Estats Units», afirma el document.

Hi ha uns 150 països a la llista publicada per la Casa Blanca, i a tots se'ls acusa d'imposar als EUA almenys un 10% d'aranzels comptant, segons ells, «altres barreres comercials» i «manipulacions de la moneda». Posteriorment, l'administració Trump va admetre que han fet els càlculs en funció del dèficit comercial i les importacions amb cada país.

Excepcions

Els productes del Canadà i Mèxic coberts pel Tractat entre Mèxic, Estats Units i el Canadà (USMCA, per les seves sigles en anglès) quedaran exclosos dels nous gravàmens.

El 10% tampoc s'aplicarà a l'acer, l'alumini, els cotxes i components per a automòbils, que ja estan subjectes a nous aranzels del 25%. Tampoc a aquells béns pendents de nous gravàmens especials: el coure, productes farmacèutics, semiconductors, articles de fusta, certs minerals crítics i productes energètics.

Més aranzels a l'horitzó

La llista d'afectats pels aranzels inclou taxes superiors que entraran en vigor dimecres que ve: la Xina (34%), Suïssa (31%), Sud-àfrica (30%), l'Índia (26%), Corea del Sud (25%) el Japó (24%), la UE (20%).

Per justificar aquests números, Trump acusa la UE d'imposar als EUA aranzels del 39% als EUA. Segons Brussel·les, els aranzels «reals» són d'un 1,2% per a les exportacions nord-americanes a la UE.

A l'espera d'una negociació, els EUA començarà a aplicar aranzels del 20% a la majoria de productes provinents de la UE a partir del pròxim dimecres 9 d'abril. La Comissió Europea calcula que un 70% de les seves exportacions es veuran afectades pels aranzels i que Trump pot recaptar uns 81.000 milions d'euros.

La Unió Europea, que té la competència exclusiva en política comercial al bloc, intentarà negociar amb Washington, però prepara represàlies. El comissari de Comerç, Maroš Šefčovič, ha dit que el club comunitari estudiarà «com calibrar la resposta» mentre es dona un temps de marge «per a les converses». Šefčovič va parlar divendres amb els seus homòlegs estatunidencs per abordar les mesures de l'administració nord-americana.

Què busca Trump amb els aranzels?

Trump ha defensat l'ús dels aranzels per atreure «llocs de treball» i «fàbriques» al país i per reduir els impostos i el deute nacional amb la recaptació. «Més producció a casa suposarà una competència més forta i preus més baixos per als consumidors», ha argumentat. En paral·lel, espera que siguin també un instrument de negociació amb la resta del món.