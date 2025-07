Myanmar xifra en més de 1.600 els morts pel terratrèmol de divendres

Publicat per ACN Creat: Actualitzat:

La junta militar de Myanmar ha xifrat en 1.644 el nombre de morts provocats pel terratrèmol de magnitud 7.7 que divendres va sacsejar el país.

El sisme ha deixat almenys 3.408 ferits i va ser tan potent que es va notar en països veïns com el Vietnam i Tailàndia, on hi ha una cinquantena de desapareguts.

A Myanmar la xifra de desapareguts és de 139 i hi ha diverses zones devastades amb edificis completament ensorrats i gent atrapada.