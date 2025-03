Carolina del Sud afusellarà aquest divendres un home amb el mètode de l'escamot

Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

Carolina del Sud durà a terme demà, 7 de març, la primera execució per escamot d’execució als Estats Units en els darrers 15 anys. Aquest mètode d’execució, legalitzat per l’estat l'any 2021 com a alternativa a la injecció letal a causa de l’escassetat de medicaments per a aquesta pràctica, serà utilitzat en el cas de Brad Sigmon, un home de 67 anys condemnat per l’assassinat dels pares de la seva exnòvia l'any 2001.

Sigmon, que havia estat condemnat a mort l'any 2002, va triar l’escamot d’execució en lloc de la injecció letal, una decisió que ha generat controvèrsia i revifat el debat sobre la pena de mort al país. En la seva declaració, Sigmon va expressar la seva preocupació pels efectes dolorosos de les injeccions letals, que en alguns casos recents han provocat sofriment en els condemnats.

L’afusellament es durà a terme a la Institució Correccional Broad River, a Colúmbia, on Sigmon serà lligat a una cadira, se li col·locarà una caputxa i se li marcarà una diana al pit. Un escamot de tiradors, situat a uns 4,6 metres de distància, dispararà simultàniament per executar la sentència. Aquest tipus d’execució, encara que poc utilitzada a la història recent dels Estats Units, s’ha convertit en una opció per a aquells que rebutgen altres mètodes disponibles.

La decisió d’utilitzar l’escamot d’execució ha intensificat el debat entorn de la pena de mort als Estats Units, especialment en un moment en el qual diversos estats busquen alternatives a la injecció letal a causa de les dificultats per accedir als productes necessaris per dur a terme aquest tipus d’execucions. A mesura que creixen les preocupacions sobre la humanitat de la pena capital, Carolina del Sud es converteix en el primer estat en aplicar aquest mètode en més d’una dècada.

Amb l’execució de Sigmon, Carolina del Sud fa un pas més en la implementació d’un mètode que, encara que controversial, és legal en alguns estats del país. El cas s’emmarca en un debat major sobre l’ètica de la pena de mort i els mètodes utilitzats per dur a terme aquestes sentències, la qual cosa continuarà sent un tema de discussió a nivell internacional.