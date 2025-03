«No hi haurà dinars gratis», diu Netanyahu després de suspendre l’entrada d’ajuda a Gaza

Publicat per Efe Creat: Actualitzat:

El primer ministre israelià, Benjamín Netanyahu, va advertir Hamàs que «no hi haurà dinars gratis» després de suspendre aquest diumenge l’entrada de l’ajuda a humanitària a la Franja de Gaza, en vista que no s’ha arribat a un acord sobre la següent fase de l’alto el foc una vegada conclosa la primera.

«Si Hamàs creu que serà possible continuar l’alto el foc o disfrutar de les condicions de la Fase U sense que acceptem ostatges, està greument equivocat», va dir el començament d’una reunió del seu gabinet feta aquest diumenge.

Segons Netanyahu, el grup islamista té «el control de tots els subministraments i béns enviats a la Franja de Gaza», «abusa de la població de Gaza que intenta rebre ajuda» i «converteix l’ajuda humanitària en un pressupost terrorista». «No acceptarem això de cap manera», va continuar.

Les converses sobre la següent fase de la treva, una vegada acabada la primera en la mitjanit d’aquest dissabte, es troben en un punt mort després que Israel i Hamàs no hagin arribat a un acord per implementar la segona fase de l’acord original, que suposa l’alliberament de la resta d’ostatges israelians i el compromís d’un alto el foc permanent.

Poc després d’expirar, el gabinet de Netanyahu va publicar un comunicat sobre un nou pla dels EUA -mediador en el conflicte- mitjançant el qual s’allargaria la primera fase durant el Ramadà i la Pasqua jueva a canvi de l’alliberament de tots els ostatges, una cosa a què s’oposa Hamàs si no implica la retirada de les forces israelianes de Gaza i el final de la guerra, com contempla el pacte firmat al gener.

«Si Hamàs continua atrinxerant-se en la seva posició i no allibera els nostres ostatges, hi haurà més conseqüències, que no detallaré aquí,» va dir Netanyahu al seu gabinet aquest diumenge.

Netanyahu va insistir a advocar pel pla dels EUA, explicant que segons el mateix la meitat dels ostatges (en queden 24 de vius i almenys 35 morts en Gaza) serien alliberats d’una vegada i, al final del mateix, si hi hagués acord, s’alliberaria a la resta en una altra vegada.

Segons Netanyahu, els EUA van definir la proposta com «un corredor per a les negociacions de la segona fase» i «Israel està preparat per a això».

Netanyahu va afirmar que, segons l’acord original, Israel pot tornar a combatre després de la primera fase si considera que les negociacions «són ineficaces», però, «malgrat això», va acceptar la proposta dels EUA perquè els ostatges tornin a territori israelià.

La primera fase de treva a la Franja de Gaza va entrar en vigor el 19 de gener després de més de 15 mesos de guerra, i la segona hauria de començar aquest diumenge amb l’objectiu d’acabar l’alliberament d’ostatges en Gaza i posar un final definitiu a la guerra, però les negociacions per iniciar-la no han acabat.