Zelenski diu que renunciaria a la presidència a canvi de l'entrada d'Ucraïna a l'OTAN

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha assegurat aquest diumenge que està disposat a renunciar a la presidència a canvi de l’entrada del país a l’OTAN.

«Si és per la pau d’Ucraïna i necessiteu que deixi aquesta cadira, estic preparat per fer-ho», ha afirmat durant una roda de premsa. Zelenski ha dit que està treballant per la seguretat del país «ara, no en 20 anys», i ha garantit que no ocuparà el càrrec «per dècades».

Les paraules del líder ucraïnès arriben després que el president dels Estats Units d’Amèrica, Donald Trump, l’acusés de dictador i el fes responsable de la invasió russa d’Ucraïna.