Europa prepara una cimera extraordinària a París sobre la guerra a Ucraïna i el desafiament de Trump

Els líders europeus preparen una cimera extraordinària a París per debatre sobre la guerra a Ucraïna i els reptes generats per l’actitud del nou president dels Estats Units, Donald Trump, segons va apuntar el ministre d’Exteriors polonès a Múnic i asseguren diverses informacions publicades a la premsa internacional.

Tot i que encara no està oficialment convocada, la cimera hauria sorgit a iniciativa del president francès, Emmanuel Macron, i també comptaria amb la participació del primer ministre del Regne Unit, Keir Starmer. L’enviat especial del president Trump per Ucraïna, Keith Kellogg, va advertir dissabte que la UE quedaria exclosa del nucli dur de les converses per la pau.

La cita de dilluns arribaria en ple debat sobre el rol d’Europa en una eventual negociació de pau a Ucraïna, tot i que encara no està del tot confirmada que es faci i qui hi participarà.

També mentre algunes informacions com les del rotatiu Politico apunten que els EUA i Rússia ja estarien preparant una primera trobada per negociar la pau a l’Aràbia Saudita.

El que sí que és clar és que un grup de ministres d’Exteriors de la Unió Europea debaten sobre la situació a Ucraïna i el rol de la UE en una trobada informal als marges de la Conferència de Seguretat de Múnic aquest diumenge.

En aquest cas es tracta d’una cita per informar del contingut de les reunions que Kallas i altres dirigents europeus han mantingut en els últims dies amb els representants de l’administració Trump. Espanya, com altres grans estats de la UE, dissabte ja va participar directament en una reunió del G5+ amb Kellogg i Kallas, i per tant no hi prendrà part perquè té tota la informació de primera mà.

El portaveu d'Afers Exteriors de la Comissió Europea, Anouar el Anouni, va detallar ahir que es viu «un moment decisiu per al futur d'Ucraïna i d'Europa».

Enviat especial per a Ucraïna

En el marc de les conferències d’aquest diumenge a Múnic, diversos líders com els de Finlàndia i Croàcia han apuntat que la Unió Europea hauria de designar un enviat especial per a Ucraïna, com es va fer en el cas de les negociacions de pau per Kosovo.

«El que ens ha faltat a Ucraïna en els últims anys és una personalitat altament respectada per tothom, que sigui tinguda en compte a Moscou, a Kíiv, i que tingués el suport de Washington i les capitals europees», ha afirmat el primer ministre croat, Andrej Plenkovic.

Es tractaria, segons han apuntat ell mateix i el president finlandès, Alexander Stubb, de tenir algú que pogués contraposar-se, com a mínim, al nord-americà Kellogg.