El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha reclamat la creació «d'un exèrcit europeu» perquè «es respecti el poder d'Europa» en un context marcat per l'amenaça russa sobre el Vell Continent i l'arribada de Donald Trump a la Casa Blanca.

En una intervenció aquest dissabte des de la Conferència de Seguretat de Múnic, Zelenski ha advertit que la tradicional relació que han mantingut els Estats Units i Europa durant les últimes dècades «està acabant» i que les coses «seran diferents» d'ara endavant.

«Europa necessita adaptar-se», ha insistit. Al mateix temps, el líder ucraïnès ha reiterat que «mai acceptarà» un acord de pau per posar fi a la invasió russa que no compti amb la seva participació ni la de la Unió Europea.

En un discurs d'uns 25 minuts, el president ucraïnès ha llançat nombroses advertències al club comunitari, recordant que la seguretat del bloc Occidental depèn àmpliament d'uns Estats Units encapçalats per un president amb una visió transatlàntica molts menys prominent que els seus predecessors.

«Siguem honestos, no podem descartar la possibilitat que els Estats Units diguin que no a Europa en un assumpte que els amenaça; diversos líders han parlat sobre la idea que Europa necessita el seu propi exèrcit, un exèrcit europeu, i crec que ha arribat el moment», ha assenyalat Zelenski.

De fet, el líder ucraïnès considera que la Unió Europea disposa «d'una bona base» per impulsar un cos militar únic, especialment després de gairebé tres anys de col·laboració estreta amb Ucraïna arran de l'inici de la invasió russa. «Hem de construir unes forces armades europees perquè el futur d'Europa depengui només dels europeus», ha insistit.

Encara sobre la mateixa qüestió, Zelenski ha assegurat que la intel·ligència del seu país ha anticipat l'arribada de tropes russes a Bielorússia, un moviment que Putin ja va repetir l'any 2022 abans d'iniciar els atacs sobre Ucraïna.

«Pretenen aquests cossos atacar Ucraïna? Potser sí, o potser no. O potser són per a tots vosaltres? [referint-se a Europa]», ha preguntat. És per això que novament ha subratllat la importància que Europa reforci les seves capacitats per aturar les aspiracions russes.

El paper dels Estats Units

Zelenski no només ha parlat de la relació entre els Estats Units i la Unió Europea, sinó també de la del seu país amb el gegant nord-americà, en un escenari marcat per la recent trucada de Trump a Putin i les converses que mantenen l'administració estatunidenca i la ucraïnesa en el marc de la Conferència de Seguretat.

Preguntat per aquest tema, Zelenski ha animat als líders europeus a treballar plegats per fer entendre als Estats Units l'amenaça que suposa Rússia i s'ha mostrat sincer sobre l'equip de Trump. «No estic del tot segur que totes les veus de l'administració nord-americana estiguin totalment al nostre bàndol; és per això que hem de treballar plegats», ha reiterat.

De fet, en la que ha estat una altra de les demandes que el president ucraïnès ha traslladat, Zelenski ha demanat a la Unió Europea que parli «com una sola veu» en comptes de tenir-ne «una dotzena de diferents». «Necessiten els Estats Units a Europa com a mercat? Sí. Però com un aliat? No ho tinc tan clar. Perquè la resposta sigui que sí, Europa necessita una sola veu», ha reblat.

Acord de pau

En línia amb les declaracions que ha pronunciat els últims dies, Zelenski ha rebutjat qualsevol acord de pau a Ucraïna que es negociï «a l'esquena» del país i del conjunt d'Europa. «La norma hauria d'aplicar-se per a tothom; no es poden prendre decisions sobre Ucraïna sense Ucraïna, ni es poden prendre decisions sobre Europa sense Europa», ha remarcat.

És per això que ha reclamat que la UE tingui «un seient a la taula de negociació» i que s'eviti qualsevol conversa on només estiguin implicats Putin i els Estats Units. «Això suposaria una validació de l'estratègia de Putin, i no és el que necessitem; cal un èxit real, una pau real», ha reivindicat.

En aquest sentit, Zelenski ha assegurat que no eliminarà la possibilitat que Ucraïna entri a l'OTAN com a element de la taula de negociació. L'única alternativa, segons el líder ucraïnès, passaria per unes garanties de seguretat que permetessin al país construir «una altra OTAN a Ucraïna» amb l'objectiu de protegir la frontera europea de Rússia.

«En algun moment hi haurà una frontera entre la guerra i la pau, i el dibuix d'aquesta frontera i la seva fortalesa haurà de dependre de nosaltres», ha sostingut.