Una nena de dos anys i la seva mare de 37 han mort aquest dissabte per les ferides sofertes en l’atropellament massiu que es va produir dijous a Múnic (sud d’Alemanya) i que les autoritats investiguen com un possible atemptat islamista, segons va informar la cadena regional Bayerischer Rundfunk, que va citar a l’Oficina Regional d’Investigacions Criminals (LK).

Dels 39 ferits que s’havien comptabilitzat, mare i filla eren els únics que es trobaven en estat crític arran de l’atropellament, que en va deixar a més vuit de lesionats greus i deu de gravetat mitjana.

Poc abans de conèixer-se la notícia, el canceller alemany, Olaf Scholz, havia acudit a dipositar flors al lloc dels fets, on va realitzar una crida a la unitat del país, i va instar al qual els autors d’aquest tipus d’actes siguin castigat amb «tota la duresa de la llei».

«És motiu d’aflicció i és una cosa que ens alliçona a fer tot el que està a la nostra mà per evitar aquesta classe de successos», va declarar el canceller respecte a l’atropellamen massiu, el segon d’aquest tipus en dos mesos després del de Magdeburg (aquest), que va causar sis morts i diversos centenars de ferits el passat 20 de desembre.

La Fiscalia General de l’Estat va assumir aquest divendres la investigació dels fets, després que la policia trobés indicis que la feien sospitar d’una possible motivació islamista.

L’autor, un ciutadà afganès de 24 anys, que va ser detingut en el moments, va reconèixer en l’interrogatori que havia envestit de forma deliberada contra la manifestació d’empleats públics convocada pel sindicat Verdi i va adduir per a això una «explicació religiosa», segons van dir els investigadors divendres en una roda de premsa a Múnic.

D’acord amb el tabloide Bild, durant l’interrogatori el sospitós va afirmar que Déu li havia ordenat atropellar la gent «per enviar-los a tots al paradís».

En contra de la qual cosa havia transcendit inicialment, el detingut es trobava legalment a Alemanya -encara que la seva sol·licitud d’asil havia estat rebutjada en 2016- i no comptava amb antecedents penals, però segons alguns mitjans patia al·lucinacions i s’havia comportat de forma cridanera en els últims temps.

El mes passat, un altre ciutadà afganès va ser detingut com a sospitós d’un atac amb ganivet a Aschaffenburg -igual que Múnic, a la regió meridional de Baviera- en el que van ser assassinats un nen de dos anys i un home de 41 que va acudir a ajudar-lo, el que va commocionar al país i va donar un gir a la campanya de cara a les eleccions del 23 de febrer.