L'asteroide amb un diàmetre d'entre 40 i 90 metres que podria caure a la terra a finals de 2032

L'asteroide 2024 YR4, descobert el desembre de 2024, ha captat l'atenció de la comunitat científica per la seva trajectòria que podria creuar-se amb la de la Terra el desembre de 2032. Amb un diàmetre estimat entre 40 i 90 metres, les últimes estimacions indiquen una probabilitat d'impacte del 2,2%.

Possibles zones d'impacte

Segons els càlculs actuals, les àrees de risc potencial inclouen l'oceà Pacífic oriental, el nord de Sud-amèrica, l'oceà Atlàntic, Àfrica, el mar Aràbic i el sud d'Àsia. Aquestes regions es troben dins del «passadís de risc» determinat pels científics.

Actualment, no hi ha indicis que la província de Tarragona es trobi dins de les zones de risc identificades. Les trajectòries projectades no inclouen el sud d'Europa com a possible àrea d'impacte. Tanmateix, és important destacar que aquestes projeccions es basen en dades preliminars i estan subjectes a canvis a mesura que es recopilin més observacions.

Davant d'aquesta situació, les agències espacials internacionals, com la NASA i l'ESA, han intensificat el seguiment de l'asteroide. A més, les Nacions Unides han activat, per primera vegada, el seu protocol de seguretat planetària per coordinar una resposta global davant la possible amenaça.

És fonamental continuar amb les observacions per refinar les estimacions de la trajectòria de 2024 YR4 i determinar amb major precisió les zones de risc potencial. Tot i que la probabilitat d'impacte és baixa, la comunitat científica es manté vigilant per garantir la seguretat del planeta.