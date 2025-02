Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

El president dels Estats Units, Donald Trump, va assegurar aquest dimecres que ha arribat a un acord amb el seu homòleg rus, Vladímir Putin, perquè ambdós països iniciïn «negociacions immediatament» amb l’objectiu de posar fi a la guerra a Ucraïna.

Segons va explicar Trump a la seua xarxa social Truth Social, l’acord amb Putin es va aconseguir després d’una «llarga i molt productiva trucada», en la qual ambdós líders van expressar la seua voluntat d’«aturar els milions de morts que estan tenint lloc en la guerra entre Rússia i Ucraïna».

El president nord-americà va afirmar que tenia intenció de trucar immediatament al seu homòleg ucraïnès, Volodímir Zelenski, per informar-lo de la conversa amb el mandatari rus.

Trump va detallar que els Estats Units i Rússia «iniciaran negociacions immediatament» i que la delegació nord-americana estarà encapçalada pel secretari d’Estat, Marc Rubio; el director de la CIA, John Ratcliffe; l’assessor de Seguretat Nacional de la Casa Blanca, Michael Waltz, i l’enviat especial, Steve Witkoff.

«Milions de persones han mort en una guerra que no hauria passat si hagués estat president, però va succeir, així que ha d’acabar. No haurien de perdre’s més vides», va afirmar Trump, que va dir estar convençut que aquestes negociacions «seran exitoses».

El mandatari va explicar que, durant la seua conversa amb Putin sobre la guerra a Ucraïna, el president rus va utilitzar l’expressió «sentit comú», que Trump també ha fet servir per justificar algunes de les seues decisions des de la seva tornada al poder el 20 de gener.

Els dos líders també van acordar realitzar visites oficials als seus respectius països, segons Trump.

El president nord-americà va aprofitar per agrair a Putin «el seu temps i esforç» en la trucada, així com el recent alliberament de Marc Fogel, un professor nord-americà detingut a Rússia des d’agost de 2021, a qui Trump va rebre ahir a la nit a la Casa Blanca.

A més, ambdós líders van abordar altres assumptes com la situació a l’Orient Mitjà, política energètica, la intel·ligència artificial, el «poder» del dòlar i altres temes d’interès bilateral, va detallar Trump.

També van reflexionar sobre «la gran història» de les dos nacions i el fet que ambdós països van lluitar junts «amb gran èxit» en la Segunda Guerra Mundial, en la qual la Unió Soviètica va perdre «desenes de milions de persones» i els Estats Units van patir «nombroses» baixes.

«Cada un va parlar sobre la fortalesa de les nostres nacions i els grans beneficis que algun dia obtindrem en treballar junts», va explicar Trump.

Aquesta és la primera vegada que Trump anuncia públicament que ha parlat amb Putin des de la seua tornada a la Casa Blanca. Tanmateix, el diari The New York Post va informar dissabte que, en una entrevista exclusiva amb el mandatari, aquest ja havia revelat que havia conversat amb el líder rus per negociar el final de la guerra a Ucraïna.

Ambdós líders es van reunir en persona almenys en cinc ocasions durant el primer mandat del nord-americà (2017-2021), en alguns casos al marge de cims internacionals com el G20, però també en partits formals, com la cimera de Hèlsinki el 2018, destinada a tractar expressament la relació entre ambdues potències.