L'extrema dreta europea pro-Trump es reuneix a Madrid per a la «reconquesta» d'Europa

L'extrema dreta europea pro-Trump, reunida a Madrid a la cimera de 'Patriots.eu', s'ha conjurat aquest dissabte per fer realitat el que ha qualificat de «reconquesta» d'Europa. Matteo Salvini, Vicktor Orbán, Marinne Le Pen i Santiago Abascal, entre altres líders, han lloat el president nord-americà i han carregat contra la «burocràcia» i la «corrupció» de Brussel·les.

Tots han defensat una Europa «cristiana» basada en la «identitat» i els «valors» i han clamat contra la immigració, l'agenda mediambiental, i les polítiques 'woke' i de gènere. Abascal ha volgut introduir la clau espanyola amb un discurs on ha afirmat que mentre Sánchez està amb «Maduro i Hamas» i Feijóo «amb von der Leyen», Vox està «amb el futur d'Europa i del món».

Els constants «visques» a Espanya per part del públic han estat el preludi d'aquesta cimera del tercer grup del parlament Europeu, Patriots, que aglutina una vintena de formacions i es fixa com a objectiu desballestar les institucions comunitàries per recuperar «la identitat» d'Europa.

L'inici de la cita només s'ha interromput breument per la presència d'una activista de 'Femen' amb el lema escrit al tors un «Make Europe Antifascist Again». Ha estat xiulada i expulsada de l'acte en pocs segons.

Tots els líders que han pres la paraula han lloat el «missatge d'esperança» de Donald Trump, i han contraposat el seu «valor» al dels «buròcrates de Brussel·les».

«Ara som mainstream»

Abascal ha fet bandera de la nova aliança de les ultradretes europees amb Trump. «No és per casualitat, no és un càlcul. Estem vinculats per llaços molt estrets, i ens uneix l'amor a les nostres pàtries, la defensa de les nostres fronteres i contra el globalisme».

Amb la victòria de Trump, ha dit Marinne Le Pen, el món «ha canviat» mentre Europa continua amb una política energètica i migratòria «desastrosa». Trump, ha afirmat, «no només és alternança, sinó que representa un canvi mundial», mentre que la Unió Europea «no fa política, fa moral».

Seguint l'estela de Trump, Matteo Salvini ha advertit que és el moment de dir «prou», i ha defensat el desmantellament d'organització com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i ha carregat contra el Tribunal Penal Internacional (TPI) per perseguir Netanyahu.

I Orbán ha recordat que després de la victòria de Trump, les forces de la ultradreta ja no són els «heretges», sinó «el mainstream». «Deien que som el passat, i ara som el futur», ha sentenciat.

«Reconquesta»

Tots han fet una crida també a la «reconquesta» d'Europa, dels seus «valors» i de la «seva identitat». Per aconseguir-ho, segons han afirmat, cal posar punt final a la immigració «massiva», que han vinculat a la delinqüència i la inseguretat.

Abascal s'ha congratulat del discurs sobre la «reconquesta», ha fet bandera de l'«herència cristiana», i ha promès que, com aleshores, Espanya està «disposada a tornar a ser el mur d'Europa contra l'islamisme».

Viktor Orbán també s'ha agafat a la crida a la «reconquesta» i ha recordat que Hongria avui és «el laboratori de la política conservadora» perquè porta «quinze anys construint una Hongria lliure, conservadora i cristiana».

Orbán ha assegurat que contràriament al que passa a altres països d'Europa Hongria registra «zero» entrades d'immigrants irregulars, i ha culpat Brussel·les d'estar «enfonsant» Europa.

Salvini –que ha fet bandera del seu procés penal per haver impedit el desembarcament d'immigrants- ha volgut capgirar les acusacions a l'extrema dreta. «Ens han qualificat de nazis, han canviat les regles de joc per cancel·lar-nos, però som més forts que mai», ha afirmat.

Orbán, a qui s'acusa de mantenir vincles amb Putin, també ha fet referències a la guerra d'Ucraïna i ha acusat la Comissió Europea d'estar destinant diners dels europeus a una «guerra sense esperança».

A més de Le Pen, Orban, Salvini i Abascal, a aquesta cimera hi han intervingut Martín Helme (Estònia), Afroditi Latinopoulou (Grècia), Krzysztof Bosak (Polònia), André Ventura (Portugal), Andrej Babis (Txèquia) i Geert Wilders (Països Baixos).

El president argentí, Javier Milei, s'ha limitat a enviar un vídeo curt on bàsicament ha transmès el seu crit de guerra: «Viva la libertad, carajo!».