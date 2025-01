Un avió amb 60 passatgers i un helicòpter militar xoquen a Washington

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un avió comercial de PSA, del grup American Airlines, s’ha estavellat aquest dijous a la matinada cap a les nou del vespre, hora local (les tres de la matinada a Catalunya), després de xocar a l’aire contra un helicòpter militar Black Hawk de l’exèrcit nord-americà a Washington.

L’aparell estava fent la seva última aproximació per aterrar a l’aeroport Ronald Reagan de la capital nord-americana, però s'ha estavellat al riu Potomac. L’avió transportava 60 passatgers i quatre membres de la tripulació, mentre que a l’helicòpter hi havia tres membres de l’exèrcit. Per ara, no s’han facilitat xifres oficials de víctimes. El president dels EUA, Donald Trump, ha descrit l’incident com un «terrible accident».