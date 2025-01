Un home és atacat per un lleó després d’entrar a la seva gàbia per gravar un TikTok al Pakistan

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home, identificat com Muhammad Azeem, ha resultat greument ferit després de ser atacat per un lleó al Pakistan. Aquest hauria entrat a la seua gàbia per gravar, suposadament, un vídeo per a TikTok.

L’home, d’uns 20 anys, va entrar a la gàbia de l’animal sense comptar amb el permís de l’amo de la granja en la qual es trobava, a la província de Punjab (Lahore), segons Tribune Express News.

L’objectiu del jove era aconseguir imatges al costat d’un lleó per publicar a les seves xarxes socials. La incomoditat de l’animal va començar a percebre’s quan aquest va intentar atansar-se massa a ell amb el telèfon a la mà, segons els informes.

L’animal, que podria haver-se sentit amenaçat després d’observar un desconegut a la seua gàbia, finalment es va abalançar a Azeem causant-li ferides de gravetat a la cara, l’espatlla i el braç, sense originar

L’amo de la granja en la qual va ocórrer|passar el succés va rescatar immediatament el jove per portar-lo al centre de salut més proper, l’Hospital Jinnah, on va començar a rebre tractament per recuperar-se. Per la seua part, el Departament de Vida Silvestre de Punjab ha emprès accions legals contra el propietari del lloc.