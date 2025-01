L’alto el foc a Gaza entra en vigor després d’un retard de tres hores

Pancarta a favor de l'alto al foc a la manifestació per Gaza al centre de BarcelonaJordi Bataller

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’alto el foc a Gaza ha entrat en vigor aquest diumenge després ajornar-se tres hores pel retard en l’entrega del nom de les tres primeres ostatges que han de ser alliberades.

El govern d’Israel ha confirmat que ha rebut la llista, que inclou els noms de Romi Gonen de 24 anys, Emily Damari, de 28, i Doron Steinbrecher, de 31.

«D'acord amb el marc per a l'alliberament dels ostatges, l'alto el foc de la primera fase a Gaza entra en vigor a les 11:15 hores», ha afirmat l’oficina del primer ministre israelià, Bejamin Netanyahu.

En total, en la primera fase de l’alto el foc s’han d’alliberar 33 ostatges en mans de Hamàs, entre els quals hi ha també dos nens petits i ancians.

El ministre d’Exteriors d’Israel, Gideon Sa’ar, ha fet una roda de premsa on ha assegurat que el pas de la fase 1 a la fase 2 de l’acord de l’alto el foc «no és automàtic».

«Tenim objectius de guerra, que s’han d’assolir, i negociarem en bona fe», ha apuntat, recordant que Tel-Aviv vol desmantellar Hamàs tant en l'àmbit polític com militar.

«Si Hamàs continua el poder, la inestabilitat regional seguirà», ha advertit, remarcant que un alto el foc durador requereix l’eliminació del grup islamista.

El cap de la diplomàcia israeliana ha assegurat que Netanyahu es veurà «aviat» amb el pròxim president dels Estats Units, Donald Trump, que assumirà el càrrec dilluns.

D’acord amb l’alto el foc, aquest diumenge es preveu l’alliberament de les tres primeres ostatges d’aquesta fase: Romi Gonen, Emily Damari i Doron Steinbrecher. Malgrat el retard en l’inici de la treva, la previsió és que puguin tornar a Israel aquesta tarda. A més, Israel alliberarà uns 95 presos palestins, expulsant a tercers països els que es consideren més «perillosos».

La previsió és que s’alliberin més ostatges en els dos diumenges vinents, i que a principis de febrer comencin també les negociacions per a la fase 2 i segueixin també els alliberaments, fins arribar al total de 33 persones d’aquest primer període.

Amb l’entrada en vigor de l’alto el foc, molts ciutadans de Gaza ara refugiats han decidit tornar cap a casa seva. Des de l’inici de la treva, no hi ha hagut per ara nous bombardejos ni atacs, malgrat que a primera hora del matí de diumenge, en les tres hores en què l’alto el foc s’ha retardat, l’exèrcit israelià sí que ha fet atacs, matant una desena de persones.

L’ONU ha afirmat que té uns 4.000 camions plens d’ajuda humanitària preparats per entrar a Gaza, la majoria amb menjar. L’alto el foc preveu un augment de l’arribada d’ajuda essencial a la Franja de Gaza, que ha estat totalment aïllada en els últims 15 mesos, generant alertes de la comunitat internacional per la situació de fam i desnutrició, especialment entre els més petits.