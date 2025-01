La UE reclama «l’accés total i sense impediment» de l’ajut humanitari a Gaza, inclosa la vetada UNRWA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Alta Representant de la Política Exterior i de Seguretat de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha celebrat aquest dissabte la ratificació de l’acord per a un alto el foc a Gaza per part del govern d’Israel, i ha insistit que és «vital» que s’implementi completament «per garantir l’alliberament de tots els ostatges i assegurar la fi permanent de les hostilitats».

En un comunicat, la cap de la diplomàcia europea ha reclamat «l’accés total i sense impediments» de l’ajut humanitari a la Franja de Gaza, inclòs el que ofereixen les agències de l’ONU com l’UNRWA, vetada per les autoritats israelianes.

De fet, la llei aprovada pel parlament israelià que restringeix la tasca d’aquesta agència de l’ONU entra en vigor en poc menys de dues setmanes. En una roda de premsa, el director de l’UNRWA, Philippe Lazzarini, va avisar que desmantellar l’agència ara «perjudicarà l’acord d’alto el foc i sabotejarà la recuperació de Gaza i la transició política».

Segons ell, l’exclusió de l’UNRWA de Gaza seria «catastròfica» i debilitaria la resposta humanitària internacional, ja que els seus serveis no es poden transferir fàcilment a cap altra ONG.

«El mandat de l’agència i la seva capacitat d’oferir serveis de caràcter públic a tota una població són únics. La capacitat de l’UNRWA per proporcionar directament educació i assistència sanitària primària supera amb escreix la de qualsevol altra entitat. Aquests serveis només es poden transferir a un estat en funcionament», va apuntar.

Per això, l’UNRWA ha demanat a la comunitat internacional que eviti que s’implementi la decisió de la Knesset d’impedir les seves activitats a Gaza, i que garanteixi que l’agència manté el finançament actual i no veu retallades les donacions.