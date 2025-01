Augmenten a 24 els morts pels incendis de Los Angeles

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els incendis a Los Angeles, als Estats Units, han causat almenys 24 morts i han deixat milers de persones sense llar o evacuades, segons l'últim balanç del comtat de Los Angeles. El Servei Nacional de Meteorologia dels EUA ha emès per aquest dilluns i fins dimecres un avís vermell per una combinació «crítica» de vents forts, humitat baixa i temperatures càlides al sud de Califòrnia que poden facilitar la «propagació molt ràpida del foc».

Els bombers tenen controlat menys del 30% dels focs més actius, segons les autoritats. El president electe dels EUA, Donald Trump, ha acusat els polítics que gestionen els incendis de ser uns «incompetents». «És una de les pitjors catàstrofes de la història del nostre país», ha dit a la xarxa Truth Social.

Hi ha sis focs actius al sud de Califòrnia: el de Palisades i el d'Eaton, que són els més grans i que els bombers tenen controlats a l'11% i el 27%, respectivament, i la resta –Kenneth, Sunset, Lidia i Hurst– són focs de menor envergadura que ja estan pràcticament controlats, segons va informar diumenge el governador de Califòrnia, el demòcrata Gavin Newsom. Newsom també va anunciar que destinarà 1.000 efectius de la Guàrdia Nacional a ajudar les zones afectades, que se sumaran als 1.500 ja mobilitzats.

Els incendis simultanis han afectat zones ben diverses de la ciutat de Los Angeles, la segona més poblada dels Estats Units. Mentre que el foc de Palisades ha cremat 9.600 hectàrees a tocar de la costa i en zones benestants com el barri de Malibu, el d'Eaton crema a la zona de Pasadena, on ha arrasat 5.700 hectàrees dels barris del nord de Los Angeles, on hi ha el cartell de Hollywood.