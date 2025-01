El 2024, l'any més càlid registrat per la NASA, supera els rècords de temperatura global

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Les temperatures globals el 2024 van superar el rècord de calor establerta el 2023 i van ser 2,30 graus Fahrenheit (1,28 graus Celsius) per sobre dels registres de la NASA del segle XX (1951-1980).

L’agència federal nord-americana va informar aquest divendres que la temperatura de la superfície de la Terra de l’any passat va ser la més càlida registrada.

El nou paràmetre es produeix després de 15 mesos consecutius (de juny de 2023 a agost de 2024) de rècords de temperatura mensuals, una ratxa de calor sense precedents.

«Una vegada més, el rècord de temperatura s’ha trencat: El 2024 va ser l’any més calorós des que es va començar a emportar registres el 1880», va dir l’administrador de la NASA, Bill Nelson.

«Entre les temperatures rècord i els incendis forestals que actualment amenacen els nostres centres i força laboral a Califòrnia, mai no ha estat més important comprendre el nostre planeta canviant», va agregar.

Gavin Schmidt, director de l’Institut Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA a Nova York, va declarar que «no tots els anys es batran rècords, però la tendència a llarg termini és clara».

«Ja estem veient l’impacte a les pluges extremes, les onades de calor i l’augment del risc d’inundacions, que continuaran empitjorant mentre continuïn les emissions.»

Durant més de la meitat de 2024, les temperatures mitjana van ser més d’1,5 graus Celsius per sobre de la línia de base, i la mitjana anual, amb incerteses matemàtiques, pot haver superat el nivell per primera vegada.

«L’Acord de París sobre el canvi climàtic estableix esforços per romandre per sota d’1,5 graus Celsius a llarg termini», va recordar Schmidt. «Estem a mig camí d’assolir la calor del nivell del Pliocè en només 150 anys», va agregar.

Va assenyalar que per posar-lo en perspectiva, les temperatures durant els períodes càlids a la Terra fa tres milions d’anys, quan els nivells del mar eren més alts que avui, van ser només al voltant de 3 graus Celsius més càlides que els nivells preindustrials.

Gasos d’hivernacle, els culpables

Els científics han arribat a la conclusió que la tendència a l’escalfament de les últimes dècades es deu al diòxid de carboni, el metà i altres gasos amb efecte d’hivernacle que atrapen la calor.

El 2022 i el 2023, la Terra va experimentar augments rècord en les emissions de diòxid de carboni dels combustibles fòssils, segons una anàlisi internacional recent.

La concentració de diòxid de carboni en l’atmosfera ha augmentat des dels nivells preindustrials del segle XVIII d’aproximadament 278 parts per milió a unes 420 parts per milió en l’actualitat.

La NASA va precisar a més que les temperatures d’anys individuals poden veure’s influïdes per fluctuacions climàtiques naturals com El Niño i La Niña, que alternativament escalfen i refreden l’oceà Pacífic tropical.

El fort El Niño que va començar a la tardor de 2023 va ajudar a impulsar les temperatures globals per sobre dels rècords anteriors.

L’augment de calor que va començar el 2023 va continuar superant les expectatives el 2024, va dir Schmidt, malgrat que El Niño va disminuir.

Els investigadors estan treballant per identificar els factors contribuents, inclosos els possibles impactes climàtics de l’erupció volcànica de Tonga de gener de 2022 i les reduccions de la contaminació, que poden canviar la cobertura de núvols i la forma en què l’energia solar es reflecteix de retorn a l’espai.