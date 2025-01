L'atur a l'eurozona registra un nou mínim històric en termes absoluts

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'atur a l'eurozona va registrar un nou mínim històric en termes absoluts aquest darrer mes de novembre. Segons les dades publicades aquest dimarts per l'Eurostat, la zona euro va sumar poc menys de 10,82 milions de desocupats, 39.000 menys en comparació amb el mes d'octubre. Malgrat la rebaixa dels aturats en xifres absolutes, el percentatge de desocupats es va mantenir en el 6,3%.

Pel que fa a l'atur juvenil, aquest va registrar variacions poc significatives. Al novembre, la taxa de desocupació dels menors de 25 anys es va situar en el 15%, la mateixa que a l'octubre i un punt per sobre el mínim del març de 2023. En termes absoluts, es calcula que 2,4 milions de joves es trobaven a l'atur al novembre, 2.000 menys respecte a l'octubre.

Per sexes, la taxa d'atur per als homes va ser del 6,1% a l'eurozona, mentre que per a les dones va ser del 6,5%. En ambdós casos, el percentatge va ser el mateix en comparació amb el mes d'octubre.

Per països, Espanya apareix un cop més com el país de la zona euro i de la Unió Europea amb les taxes d'atur més elevades. En el cas de l'atur general, l'Estat va tancar el mes de novembre amb una taxa de l'11,2%, lluny de països com la República Txeca (2,8%) o Alemanya (3,4%).

Pel que fa a l'atur juvenil, Espanya també presenta les pitjors xifres (26,6% d'atur), per sobre altres països com Grècia (23,1%) o Luxemburg (23%) i lluny d'altres estats com Alemanya (6,4%) o els Països Baixos (8,7%).