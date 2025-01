Almenys 10 morts i 30 ferits en un atropellament massiu en la celebració de Cap d’Any a Nova Orleans

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Almenys 10 persones han mort i una trentena més han resultat ferides després d’un atropellament massiu durant la celebració de Cap d’Any a Nova Orleans, als Estats Units, segons ha informat el servei d’emergències de la ciutat nord-americana.

En concret, cap a les 03:15 de la matinada, hora local (les 10:15 a Catalunya) un vehicle ha atropellat la multitud que celebrava l’inici del 2025 al popular barri francès de la ciutat, a Bourbon Street. Segons ha informat l’FBI a les xarxes socials, després de l’atropellament l’home ha sortit del vehicle i ha començat a disparar contra la gent i la policia. L’FIB ha confirmat que ha acabat mort. L’FBI ha informat que investiga l’atac com un «acte de terrorisme».

El governador de l’estat de Louisiana, Jeff Landry, ha condemnat el que ha descrit com un «horrorós acte de violència» i ha demanat a tothom evitar la zona.

En un comunicat, la Casa Blanca ha informat que el president Joe Biden ha ofert «tot el suport federal» disponible davant d’aquests fets «horrorosos».

L’Alta Representant de Política Exterior de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha admès la seva profunda tristor per «l’atac deliberat» contra la gent que celebrava el Cap d’Any a Nova Orleans. «No hi ha excusa per aquest tipus de violència. Mentre les autoritats continuen les seves investigacions, mostrem total solidaritat amb les víctimes i les seves famílies en aquests moments tràgics», ha dit.