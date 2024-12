L'Azerbaidjan exigeix a Rússia que admeti la seva responsabilitat en l'accident aeri al Kazakhstan

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, ha exigit a Rússia que admeti la seva responsabilitat en l'accident aeri del vol d'Azerbaidjan Airlines estavellat al Kazakhstan. «Hem expressat clarament les nostres demandes a la part russa», ha assenyalat Aliyev en una entrevista aquest diumenge a l'agència de notícies estatal Azertac.

«Primer, Rússia ha de demanar perdó a l'Azerbaidjan i, segon, ha reconèixer la seva culpa. En tercer lloc, els responsables han de ser castigats, amb responsabilitats criminals, i s'han de pagar indemnitzacions a l'Azerbaidjan, a les víctimes i als ferits», ha continuat el president caucàsic.

«Aquestes són les nostres condicions. Ahir només es va complir la primera», ha recordat Aliyev. El president de l'Azerbaidjan va mantenir aquest dissabte una conversa telefònica amb el líder rus, Vladimir Putin, on aquest va demanar-li disculpes pel «tràgic accident» aeri del vol J2-8243 d'Azerbaidjan Airlines, amb un balanç de 38 morts.

Putin va admetre que dimecres passat les bateries antiaèries russes estaven activades a la ciutat txetxena de Grozni per un «atac de drons ucraïnesos», però no va reconèixer que l'avió fos abatut directament per un míssil rus.

«Espero que les altres condicions siguin acceptades. Totes les nostres demandes són justes i no són extraordinàries. Estan basades en l'experiència internacional i el comportament humà normal», ha conclòs Aliyev.