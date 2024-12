L'accident d'avió a Corea del Sud deixa un balanç de 177 morts, dos desapareguts i dos supervivents

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'accident d'avió a Corea del Sud ha deixat un balanç final de 177 persones mortes, dues de desaparegudes i dos membres de la tripulació supervivents, segons l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Un vol de la companyia Jeju Air s'ha estavellat i s'ha incendiat a les 09.00 hores del matí d'aquest diumenge, una de la matinada hora catalana, després d'intentar aterrar a l'aeroport de Muan, al sud-oest del país.

El Boeing 737 sinistrat havia sortit de l'aeroport de Bangkok amb 181 persones a bord, majoritàriament de nacionalitat sud-coreana excepte dos passatgers tailandesos.

Les autoritats investiguen les causes de l'accident, que estaria provocat per un malfuncionament del tren d'aterratge de l'avió per l'impacte amb un estol d'ocells.

Es tracta d'un dels pitjors desastres aeris en la història de Corea del Sud i el tercer pitjor que afecta una companyia del país després de l'accident de Korean Air a Guam el 1997 amb 228 morts i el de Korean Air a Rússia el 1983 amb 269 víctimes mortals.

Segons les primeres informacions, l'avió ja havia intentat un primer aterratge d'emergència sense èxit a l'aeroport internacional de Muan i ha estat en el segon intent quan ha aconseguit tocar terra.

Un vídeo mostra com el vol de Jeju Air es desplaça per la pista sense el tren d'aterratge desplegat i acaba xocant contra un mur amb una gran deflagració. «Les possibilitats de supervivència són extremadament baixes», ha reconegut un responsable del cos de bombers.

«L'avió ha quedat completament destruït i és fa difícil identificar els morts. Estem en procés de recuperació de les restes, ens portarà temps», ha apuntat el mateix responsable. Els dos únics supervivents, un home i una dona de la tripulació, han estat traslladats a l'hospital de Mokpo amb ferides que «no posarien en perill la seva vida».