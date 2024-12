Putin demana disculpes al president de l'Azerbaidjan pel «tràgic accident» aeri

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president rus, Vladimir Putin, ha demanat disculpes aquest dissabte al president de l'Azerbaidjan, Ilham Aliyev, pel «tràgic accident» aeri del vol J2-8243 d'Azerbaidjan Airlines amb un balanç de 38 morts.

En una conversa telefònica amb Aliyev, Putin ha admès que dimecres passat les bateries antiaèries russes estaven activades a la ciutat txetxena de Grozni per un «atac de drons ucraïnesos», però no ha reconegut que l'avió fos abatut directament per un míssil rus.

«L'avió va mirar d'aterrar a l'aeroport de Grozni, però al mateix temps les ciutats de Grozni, Mozdok i Vladikavkaz estaven essent atacades per drons de combats ucraïnesos i el sistema de defensa rus va repel·lir els atacs», ha manifestat Putin segons el Kremlin.L'aeronau, amb 67 persones a bord, es va estavellar finalment a prop d'Aktau, al Kazakhstan.

La cap de la diplomàcia de la Unió Europea, Kaja Kallas, ha demanat una investigació internacional «ràpida i independent», després que països com els Estats Units ja hagin assenyalat un míssil antiaeri rus com a responsable del sinistre.

Per la seva banda, el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski, ha reclamat a Putin que doni explicacions més detallades sobre la tragèdia aèria. «La prioritat clau ara és una investigació exhaustiva per donar respostes a totes les preguntes sobre el que va succeir realment. Rússia ha de donar explicacions clares i deixar de difondre desinformació», ha etzibat Zelenski en un missatge a X.

«Les fotos i els vídeos mostren clarament els danys al fuselatge de l'avió, incloses punxades i bonys que apunten amb força a un atac d'un míssil de defensa aèria», ha precisat el president d'Ucraïna.

Diverses companyies com Turkmenistan Airlines, Flydubai o Qazaq Air han suspès provisionalment els seus vols al sud de Rússia.