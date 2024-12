El parlament de Corea del Sud aprova la destitució del president que va declarar la llei marcial

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El parlament de Corea del Sud ha aprovat la destitució del president Yoon Suk Yeol, que a primers de desembre va declarar la llei marcial, provocant una onada de protestes i crítiques de l’oposició.

Amb 204 vots a favor, la cambra ha aconseguit tirar endavant la iniciativa, després que una votació similar la setmana passada fracassés per les divisions en el propi partit de Yoon.

El president coreà està sent investigat per insurrecció i la decisió final sobre el seu futur polític serà del Tribunal Constitucional. Mentre els jutges no decideixen, el primer ministre, Han Duck-Soo, assumirà les competències de cap d’estat.

Corea del Sud va declarar el 3 de desembre la llei marcial perquè, segons el president, l’oposició estava treballant pels interessos de Corea del Nord i calia «salvaguardar l’ordre constitucional».

L’ordre de patrullar els carrers, tancar el parlament o prohibir l’activitat política va ser rebutjada frontalment als carrers i per part del propi parlament, que va votar una moció d’urgència per revocar-la.