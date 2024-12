La catedral de Notre-Dame de París reobre les seves portes després de cinc anys de reconstrucció

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La catedral de Notre-Dame de París ha reobert les portes després del greu incendi del 15 d'abril del 2019. Després de cinc anys de reconstrucció, el temple ha acollit aquest dissabte una cerimònia amb 1.500 convidats i una quarantena de caps d'estat i de govern d'arreu del món, incloent-hi Donald Trump i Volodímir Zelenski.

El president de la República Francesa, Emmanuel Macron, ha felicitat els qui l'han reconstruïda per haver aconseguit «l'impossible». «Podríem no haver tornat a escoltar les seves campanes», ha admès, després d'expressar la «gratitud de la nació francesa».

Macron ha esquivat la crisi política que travessa el país. Abans de l'acte, s'ha reunit de forma conjunta amb Trump i Zelenski al palau de l'Elisi. L'acte ha estat marcat per la situació meteorològica, que ha obligat a celebrar tota la cerimònia a l'interior del temple, malgrat que s'esperava que el president Emmanuel Macron intervingués des de fora. També s'ha desplegat un fort dispositiu de seguretat, similar al dels Jocs Olímpics, amb més de 6.000 agents al centre de París.

Un cop han arribat totes les autoritats i convidats, a les 19.10 hores, han tornat a sonar les campanes de Notre-Dame. L'arquebisbe de París, Laurent Ulrich, ha estat l'encarregat de reinaugurar la catedral, colpejant tres cops amb el ceptre les portes del temple.

Els 1.500 convidats han ovacionat llargament una representació dels bombers i de les persones que han participat de la reconstrucció. Tot seguit, ha tingut lloc el discurs del president de la República i s'ha llegit un missatge enviat pel papa Francesc, abans de celebrar una primera missa.

Macron ha arrencat el seu parlament expressant la «gratitud de la nació francesa» a tots els qui han «salvat, ajudat i reconstruït» la catedral de Notre-Dame.

«Sí, aquest vespre les campanes sonen de nou. Podríem no haver tornat a escoltar-les mai», ha assegurat. Ha agraït especialment la «bravura» dels bombers que la van «salvar» i als «més de 2.000 homes i dones» que en cinc anys han participat de la reconstrucció.

El president francès ha situat la gesta i la solidaritat com «una metàfora orgullosa del que és una nació i del que hauria de ser el món». I ha dit que és «una lliçó de fragilitat, d'humilitat i de voluntat».

El papa Francesc, que no ha assistit a la cerimònia, ha fet arribar un missatge, que ha estat llegit per un representant. El pontífex també ha tingut un agraïment especial pels bombers i altres treballadors «que han salvat del naufragi un monument històric». I s'ha felicitat per la reobertura de portes: «Notre-Dame tornada a ser visitada i admirada per una munió de gent de totes les provinences, religions i cultures».

Un cop celebrada la cerimònia institucional, Notre-Dame acollirà aquest diumenge la primera missa amb fidels que s'havien inscrit prèviament. Està previst que la setmana que ve torni a obrir les portes al públic general.

Reunió trilateral Macron-Trump-Zelenski

Abans de la cerimònia de reobertura de Notre-Dame, el president Emmanuel Macron ha rebut el president electe dels Estats Units, Donald Trump, i el president d'Ucraïna, Volodímir Zelenski. Tots tres s'han reunit conjuntament al palau de l'Elisi, en una cimera diplomàtica improvisada. L'ucraïnès ha definit la trobada com a «bona i profitosa».

Aquesta jornada també arribada en plena crisi política a França, després que la Nova Unió Popular i l'extrema dreta de Reagrupament Nacional hagin tombat el govern del primer ministre Michel Barnier amb una moció de censura.