Fracassa la moció de censura al president de Corea del Sud pel boicot del seu partit a la votació

La moció de censura al president de Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, no ha prosperat pel boicot dels membres del seu partit a la votació. Els diputats del PPP han rebutjat aquest dissabte el projecte de llei d'investigació especial sobre la primera dama, Kim Keon Hee, i posteriorment han abandonat l'hemicicle a l'hora de votar sobre la moció de censura a Suk Yeol.

L'oposició del Partit Demòcrata de Corea necessitava vuit vots del PPP per aprovar el projecte de llei de destitució. Prèviament, Yoon Suk ha fet una breu aparició per demanar perdó per la llei marcial, però ha rebutjat dimitir i ha deixat el seu càrrec a mans del partit.

«Demano sinceres disculpes per causar preocupació i inconveniències a la ciutadania», ha manifestat Suk Yeol. «La declaració de la llei marcial va ser realitzada des d'un sentit d'urgència com a president, que és l'últim responsable dels assumptes estatals», ha justificat l'encara president de Corea del Sud, que ha afegit que no evitarà «les responsabilitat legals o polítiques» derivades d'aquesta decisió.

Dempeus davant d'una bandera de Corea del Sud, Yoon Suk Yeol ha afirmat que no hi haurà «mai més» la declaració d'una segona llei marcial al país, mentre una manifestació multitudinària -de prop de 150.000 persones- continua concentrada davant l'Assemblea Nacional per reclamar la destitució de Suk Yeol, segons informa l'agència de notícies sud-coreana Yonhap.

Boicot quasi total del PPP a 'l'impeachment'

Tots els diputats -menys tres- del Partit del Poder Popular (PPP) de Yoon Suk Yeol han boicotejat aquest dissabte 'l'impeachment' al president de Corea del Sud i han abandonat l'hemicicle a l'hora de votar la moció de censura.

La sessió s'ha produït només amb els 192 diputats del bloc de l'oposició liderada pel Partit Demòcrata de Corea i els tres del PPP (Ahn Cheol-soo, Kim Yea-ji i Kim Sang-wook), sense aconseguir els 200 vots necessaris per aprovar 'l'impeachment'.

El president de l'Assemblea Nacional, Woo Won-shik, ha demanat sense èxit als legisladors del PPP que tornessin a la sessió i votessin la moció de censura. «S'ha de votar. Aquest és el deure d'un patriota, d'un membre de l'Assemblea Nacional de la República de Corea i d'una institució que representa el poble», ha exigit Won-shik.

Per llei, una moció d'impeachment s'ha de sotmetre a votació entre 24 i 72 hores després d'haver estat informada al ple. La data límit per a la moció actual és diumenge a les 12.48 hores (20.48 hores a Catalunya), segons ha precisat l'agència Yonhap.