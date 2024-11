Disset desapareguts en l'enfonsament d'un vaixell turístic al Mar Roig

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El vaixell turístic Sea Story s'ha enfonsat aquest dilluns al Mar Roig amb una quarantena de persones a bord, 31 turistes de diverses nacionalitats i 14 tripulants, segons informen les autoritats egípcies. El governador del Mar Roig, el general Amr Hanafi, ha anunciat que s'han rescatat 28 persones, mentre continua l'operació de restat per trobar disset persones desaparegudes.

Segons el comunicat del governador, el centre de control ha rebut l'avís a dos quarts de sis del matí del vaixell, que es trobava en un viatge de busseig que va sortir del Port Ghalib el 24 de novembre i que havia de tornar al port d'Hurghada aquest divendres. Fonts del ministeri d’Exteriors han indicat que per ara no hi ha constància de morts espanyols.

«L’ambaixada està seguint aquest tema amb les autoritats egípcies. Per ara, no hi ha constància de morts espanyols», apunten. Mitjans locals d'Egipte parlaven d'una embarcació amb diverses nacionalitats, entre ells almenys cinc passatgers espanyols, tot i que per ara des del govern espanyol no s'ha confirmat cap xifra. L'incident s'ha produït a la zona de Sha'ab Surtayeh, al nord de la ciutat de Morsa Alam, al sud-est d'Egipte.