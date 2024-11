Vint milions de persones marxaran de la costa mediterrània pel nivell del mar l'any 2100

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Un terç de la població del Mediterrani, així com carreteres, trens i aeroports pròxims a la costa estan en «alt risc» per l'augment del nivell del mar, segons un informe de la xarxa de científics MedECC. L'anàlisi publicada aquest dilluns assegura que uns 20 milions de persones hauran marxat de la costa mediterrània el 2100 a causa de l'augment del nivell del mar provocat per l'escalfament global del planeta.

Ara mateix el nivell del mar puja 2,8 mm a l'any, però a finals del segle XXI pot haver augmentat un metre de mitjana, segons els experts de la xarxa MedECC, que han presentat un informe especial sobre el clima i els riscos mediambientals en les zones costaneres del Mediterrani coincidint amb la cimera del clima de Bakú, la COP29.

La costa mediterrània és una de les regions del món amb una probabilitat més gran de patir «inundacions greus» provocades per l'augment del nivell del mar, constaten els científics. Un fenomen que empitjorarà amb el canvi climàtic: serà un 10% més freqüent el 2050.

Infraestructures en risc

L'augment del nivell del mar amenaça les xarxes de transport, ja que en diversos països mediterranis carreteres, trens i, fins i tot aeroports, són molt a prop de la costa i, per tant, exposats a inundacions. Tres dels aeroports amb més risc de quedar inundats estan a Grècia i Itàlia, segons l'informe. Tot i que les precipitacions disminuiran en gran part de la regió, les pluges torrencials augmentaran a la zona nord del Mediterrani, pronostica l'informe.

Mar contaminat

El mar Mediterrani és una de les zones «més contaminades» pels plàstics al món, recull l'informe. Representen un 95% de la brossa marina flotant i més del 50% de les deixalles al fons del mar. Al ritme actual, l'abocament de plàstics al mar es duplicarà, avisen.

Pressió turística

Els científics del MedECC també alerten sobre la pressió del turisme en la regió del Mediterrani, especialment pel que fa a l'aigua. Aquesta zona atreu «un terç del turisme mundial», diuen, i més de la meitat dels allotjaments turístics de la UE. L'informe reconeix que és un sector important a nivell socioeconòmic, però recorda que el turisme pot ser més sostenible si es promou l'ús d'energies renovables, la conservació dels recursos naturals i les comunitats locals.