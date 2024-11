El planeta registra el segon octubre més càlid des que es tenen dades, segons Copernicus

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El darrer mes d’octubre va ser el segon més càlid des que es tenen registres, només per darrere de l’octubre de 2023, segons Copernicus. Dades publicades aquest dijous pel programa europeu situen la temperatura mitjana global durant d’octubre del 2024 en els 15,25 graus centígrads, 1,65 graus per sobre els nivells preindustrials de temperatura.

Alhora, Copernicus ha avisat que la temperatura global del planeta d'aquest 2024 s'encamina a ser la més alta des que hi ha registres. Per ara, és 1,62 graus superior als nivells preindustrials, per sobre dels 1,5 graus que marca l’Acord de París. Segons Copernicus, la temperatura mitjana global hauria de reduir-se pràcticament als 0 graus perquè el 2024 no es converteixi en l’any més càlid

«Després de 10 mesos, és pràcticament segur que el 2024 serà l’any més càlid mai registrat i el primer any amb més d’1,5 graus per sobre dels nivells preindustrials. Això marca un nou rècord i hauria de servir per augmentar l’ambició per la pròxima COP29», ha afirmat Samantha Burgess, directora adjunta del programa Copernicus.

Pel que fa a Europa, la temperatura mitjana durant el mes d’octubre ha estat de 10,83 graus, 1,23 graus per sobre de la mitjana d’octubre del període 1991-2020. Segons Copernicus, és el cinquè mes d’octubre més càlid registrat a Europa.