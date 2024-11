Trump guanya a Harris i recupera el poder als EUA prometent mà dura contra els migrants

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'expresident dels Estats Units i candidat dels republicans, Donald Trump, ha guanyat les eleccions presidencials i recuperarà el poder al país, la primera potència mundial. Després d'assegurar-se Carolina del Nord i arrabassar Geòrgia als demòcrates, Trump ha aconseguit el mateix a Pensilvània, i s’ha imposat també a Wisconsin, segons projecten AP i la CNN.

Amb el suport d'aquests estats decisius, Trump supera els 270 vots electorals necessaris per tornar a la Casa Blanca. Així, s'imposa a la vicepresidenta i candidata demòcrata, Kamala Harris, prometent mà dura contra els migrants en un context d'insatisfacció econòmica per l'alta inflació.

Abans que es declarés la seva victòria definitiva, Trump ja s’ha declarat guanyador en un discurs a la seu dels republicans a Flòrida. Celebrant que els republicans han pres el control del Senat als demòcrates, el magnat de 78 anys ha promès portar «l'edat d'or» per reconciliar el país i «tancar les fronteres» amb un «mandat poderós i sense precedents».

«L'èxit ens unirà», ha assegurat Trump, que ha exhibit grans discrepàncies amb els demòcrates en aquesta campanya tant pels insults a Harris com pels comentaris masclistes i xenòfobs. Trump es reivindica com a líder del «millor» moviment polític als EUA que ha assolit una victòria electoral «històrica».

Èxit al Cinturó de l’Òxid

Les eleccions presidencials als EUA són indirectes i es decideixen pels vots electorals o vots al grup «d’electors» de cada estat. Hi ha un total de 538 vots electorals en joc assignats a cada estat en funció de la seva població. Qui guanya en un estat s'emporta tots els seus vots electorals i els candidats en necessiten almenys 270 per ser presidents.

Emfatitzant el discurs xenòfob en la seva tercera campanya electoral, Trump ha aconseguit per ara 276 vots electorals i pot superar els 293 si es confirma la seva victòria a Arizona i Nevada. En tal cas, el magnat de 78 anys s’haurà quedat als set estats frontissa dels comicis: Arizona, Geòrgia, Nevada, Pensilvània, Michigan, Carolina del Nord i Wisconsin.

El 2016 Trump va derrotar Hillary Clinton amb 306 vots electorals guanyant a Pensilvània, Michigan i Wisconsin. De fet, ara pot tornar a la Casa Blanca gràcies també al suport dels estats clau del Cinturó de l'Òxid, una regió tradicionalment manufacturera que ha patit el declivi industrial de l'economia estatunidenca.

Harris fracassa

És la segona vegada que els demòcrates fracassen en l'intent de combatre Trump amb una dona com a candidata. Amb el president Joe Biden com a candidat, el partit demòcrata va obtenir 306 vots electorals dels 538 en joc, però amb Harris ha perdut el marge de vots necessari per guanyar. Inclús, està a punt de perdre Nevada, un estat que no guanyava un republicà des de George Bush el 2004.

Amb la renúncia de Biden a la reelecció al juliol pels dubtes sobre la seva salut als 81 anys, Harris, de 60 anys, va desplegar a correcuita una campanya per competir contra l’expresident republicà. Amb el governador de Minnesota, Tim Walz, com a número dos de la candidatura, l'exfiscal general de Califòrnia volia impedir que un expresident condemnat ocupés la Casa Blanca, però els ciutadans estatunidencs han preferit el magnat convicte.

Trump, pendent de causes judicials

El guanyador de les presidencials als EUA va ser condemnat per falsificar factures i documents per amagar pagaments a una actriu de cinema pornogràfic a qui volia silenciar. Arran de la sentència del Tribunal Suprem dels EUA que concedia immunitat a Trump parcialment, la sentència final per aquest cas està paralitzada a l’espera dels resultats de les eleccions.

Té tres casos judicials més pendents. Entre ells, la imputació en un tribunal federal de districte a Washington i a l'estat de Geòrgia per un presumpte delicte de conspiració i un d'obstrucció en relació amb l'assalt violent al Capitoli del 6 de gener del 2021, que va intentar evitar la certificació dels resultats que van fer president a Biden.

«Malgrat perdre (les eleccions presidencials del 2020), l'acusat estava decidit a mantenir-se en el poder», constata l'escrit d'acusació que recull les «mentides» de Trump sobre el «frau electoral». «Aquestes afirmacions eren falses, i l'acusat ho sabia». Així i tot, el llavors president dels EUA les va difondre fent veure que eren «legítimes» i creant «un ambient nacional intents de desconfiança i ira, erosionant la fe dels ciutadans en la gestió de les eleccions», diu el fiscal especial del departament de Justícia dels EUA Jack Smith sobre el pròxim president del país.