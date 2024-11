Trump avança Harris en la cursa per la Casa Blanca, reté Carolina del Nord i guanya a Geòrgia

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

L'expresident dels Estats Units i candidat republicà, Donald Trump, ha guanyat a Carolina del Nord i Geòrgia, i continua liderant a Pensilvània, Wisconsin i Arizona, tres dels set estats clau en la cursa per la Casa Blanca.

Segons la CNN i AP, Trump reté Carolina del Nord amb el 50,8% dels vots i s'assegura el primer dels estats «frontissa» en les eleccions presidencials als EUA. A més, ha arrabassat Geòrgia als demòcrates amb el 50,7% dels vots, segons la CNN. El republicà ja té assegurats 246 vots electorals i s'apropa als 270 necessaris per ocupar la Casa Blanca.

Trump va per davant amb el 50,8% dels vots a Pensilvània (89% escrutat), un 50,9% a Wisconsin (84% escrutat), i a Michigan amb el 52,1% (59% escrutat). L'expresident va perdre el poder el 2020 perquè va perdre a Geòrgia, Pensilvània, Wisconsin i Michigan, malgrat guanyar a Carolina del Nord el 2020. Ara ja s'ha assegurat un estat clau més i és favorit a tres més que li poden donar la presidència dels EUA.

Harris va per darrere en tots els estats clau pendents d'un resultat definitiu. També a Nevada i Arizona, on Trump és favorit, si bé encara queda part del recompte en aquests estats a l'oest del país. Finalment, s'ha pogut imposar a Virgínia amb un 51,2%, però el republicà li hagi trepitjat els talons en aquest estat demòcrata durant el recompte.

Trump manté feus republicans com Texas, Florida, Kentucky, Tennessee o Alabama i Harris els demòcrates: Nova York, Vermont, Massachusetts, New Jersey o Illinois. Són resultats esperats, tenint en compte la seva tradicional tendència política. Com estava previst també, Ohio ha quedat en mans de Trump.

La cursa per obtenir 270 vots electorals

Trump i Harris es juguen la Casa Blanca en unes eleccions sense favorit i amb un clima polític d’«alta tensió» per l’enquistament de la polarització política i l’assalt al Capitoli del 2021.

Les eleccions presidencials als EUA són indirectes i es decideixen pels vots electorals o vots al grup «d’electors» de cada estat. Hi ha un total de 538 vots electorals en joc assignats a cada estat en funció de la seva població. Qui guanya en un estat s'emporta tots els seus vots electorals.

Els estats amb més pes pel nombre de vots electorals són Califòrnia (54), Texas (40), Florida (30) i Nova York (28), però estan entre els estats que ja es consideren clarament demòcrates o Republicans.

Segons el Cook Political Report, que classifica els estats decisius dels comicis, en aquestes presidencials hi ha 20 estats (225 vots electorals) de tendència clarament demòcrata i 25 estats considerats republicans (219 vots electorals). Per tant, els 94 vots electorals dels estats «frontissa» són clau per decantar la balança en favor de Trump o Harris, que necessiten 270 vots electorals per governar els EUA.

El grup d’analistes del Cook Political Report diu que enguany hi ha set estats competitius o «frontissa»: Pensilvània (19) Carolina del Nord (16), Geòrgia (16), Michigan (15), Arizona (11), Wisconsin (10), Nevada (6). A més, el segon districte de Nebraska (1) continua sent competitiu, si bé els demòcrates mantenen l'avantatge.