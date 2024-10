El G7 mostra la seva preocupació pels atacs a les forces de l'ONU al Líban i demanen més protecció

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els ministres de Defensa del G7 han admès aquest dissabte la seva «preocupació» pels atacs a les forces de les Nacions Unides al Líban i han demanat «a totes les parts» que garanteixin la protecció de la missió de la Força Provisional de les Nacions Unides per al Líban (UNIFIL). En la declaració conjunta després de la seva cimera a Nàpols (Itàlia), els ministres del G7 i els representants de l'OTAN i la Unió Europea han destacat la «importància del suport a l'UNIFIL i les forces armades libaneses en el seu rol per garantir l’estabilitat i la seguretat del Líban».

Els responsables de Defensa del Canadà, França, Alemanya, Itàlia, el Japó, el Regne Unit i els Estats Units s’han reunit per primera vegada en tota la història del G7 per tractar els reptes conjunts. També hi han participat el nou secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, i l’Alt Representant de la Unió Europea per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Josep Borrell.

La cita a Itàlia ha estat marcada per l’escalada de les tensions al Pròxim Orient, i el G7 ha reiterat la crida a un alto al foc, a l’alliberament de tots els ostatges i a l’augment de l’arribada de suport humanitari a la Franja de Gaza. Així mateix, el G7 ha condemnat els atacs de l’Iran a Israel, així com els del houtis contra el transport marítim de mercaderies.

Just abans de l’inici de la reunió, Borrell ha plantejat la possibilitat de debatre a l’ONU la necessitat d’ampliar el mandat de les forces de l’UNIFIL desplegades al Líban, que depenen d’un exèrcit libanès molt dèbil. En roda de premsa, el ministre italià Guido Crosetto, que ha presidit la trobada, que no s'ha parlat de modificar el mandat de l'UNIFIL perquè això depèn de l'ONU, però s'ha mostrat partidari d'obrir un «debat» perquè aquestes forces són «l'alternativa a la guerra».

Pel que fa a l’hostilitat d’Israel envers els cascos blaus al Líban, el dirigent italià ha subratllat que la presència de l’UNIFIL «ha de continuar». «Totes les parts han de respectar l’UNIFIL, i això significa Israel i Hezbol·là», perquè «la presència de l’ONU és l’alternativa a la guerra» ha advertit.

Crosetto també ha assenyalat que Hamàs ha estat «essencialment derrotat» amb l’assassinat de Yahya Sinwar dimecres a Gaza, però que el nou conflicte al Líban fa difícil una millora de la situació a la riba oriental del Mediterrani. A més, ha lamentat que l’atac d’aquest dissabte a la residència del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, els fa «menys optimistes que ahir». «Però ens hem acostumat a veure línies vermelles traspassades», ha afegit.