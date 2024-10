Reclamen la fi del canvi d'hora a Europa a partir del 2026 perquè comporta efectes «perjudicials»

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

La Barcelona Time Use Initiative ha reclamat a la Comissió Europea que reactivi el procés perquè el final del canvi d'hora estacional sigui efectiu el 2026. Aquesta és una de les peticions que s'inclouen al pla actualitzat de la Declaració de Barcelona sobre Polítiques del Temps.

El pla posava el 2022 sobre la taula la necessitat d'abolir el canvi d'hora basant-se en l'evidència científica i tenint en compte que comporta efectes «perjudicials». L'organització ha assegurat que viure en zones horàries desalineades inclou més riscos de càncer, diabetis, obesitat i trastorns metabòlics, així com efectes en el rendiment de treballadors i estudiants, en el PIB general, problemes de salut mental, fatiga, letargia i menys concentració.

La demanda està en línia amb el Manifest Tick-tock Europe sobre polítiques del temps, llençat per la Times Use Initiative el juny passat i que inclou 12 canvis necessaris que Europa necessita fer per garantir el dret al temps als ciutadans europeus.

Un d'aquests canvis és la formulació d'un full de ruta per posar fi al canvi d'hora estacional per al 2026. El manifest defensa que el canvi d'hora estacional és «obsolet». Aquest full de ruta, proposen, s'hauria de centrar especialment en els sectors que poden esperar un impacte més gran, com els serveis d'emergència i transport i hauria d'anar acompanyat d'una campanya de conscienciació pública.

La Time Use Initiative ha informat també que una delegació de representants de la Xarxa de Governs Locals i Regionals per les polítiques del temps d'Europa i de la Time Use Initiative es reunirà el 28 de novembre amb 13 eurodiputats a Estrasburg per demanar-los que reiterin el compromís d'acabar amb el canvi d'hora estacional per al 2026 que van expressar abans de les eleccions.

«Mites» sobre mantenir l'horari d'estiu

L'organització ha afirmat que l'horari d'estiu s'ha relacionat amb un augment de la contaminació fotoquímica i de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, cosa que asseguren «no agreuja l'impacte ambiental negatiu». Tot i això, apunta que hi ha creences i mites que esdevenen una de les raons clau per les quals la Unió Europea (UE) no ha decidit posar fi al canvi d'hora.

Entre aquests mites situa el suposat estalvi d'energia, que l'organització ha deixat clar que hi ha estudis que indiquen que o bé no té efecte o podria fer gastar més energia. També rebat que hi hagi efectes sobre l'economia i defensa que aquesta se'n beneficiarà si s'estableixen els fusos horaris naturals.