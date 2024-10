Aquesta és la condemna a una mare que va torturar els seus fills: els llançava aigua bullint i apagava cigarros a la seva pell

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

Una dona ha estat condemnada a 10 anys de presó a Itàlia per torturar i no alimentar els seus fills de 4 i 6 anys, que van ser trobats per la policia mentre vagaven pel carrer en un greu estat de salut, segons informen aquest dimecres els mitjans locals.

La justícia va determinar que els menors, que vivien en una casa a la localitat d’Aprilia, al sud de Roma, amb la seva mare i la seva parella, patien «desnutrició greu», «pell seca», «absència de pell subcutània», «lesions per tot el cos» i «edemes dels peus i dels turmells», tot això agreujat per les «tortures».

La pena a què ha estat condemnada la mare, de 26 anys, ha estat superior als set anys que havia sol·licitat la fiscalia, després que es constatés que els menors, un d’ells invident, havien rebut cops de puny i puntades de peu, se’ls havia llançat aigua bullint i els havien apagat cigarros a la pell.

Quan van ser trobats per la policia el maig de 2023, els nens presentaven un alt grau de malnutrició i mossegades de rata pel cos i després de ser atesos a l’hospital Bambino Gesú a Roma, actualment es troben en una casa d’acollida.

La mare va assegurar ser «víctima» de la seva parella

La dona va al·legar que ella «també és una víctima» de la seva parella, que la tenia aïllada, a més de rebre amenaces de la família d’ell que anaven a «tallar els seus fills a trossos» si els denunciava.

Així mateix, va declarar que ella també passava fam perquè el seu nuvi no la deixava entrar a la cuina ni accedir als aliments i que el tros de pa que li donava al dia els l’entregava als seus fills.

La justícia, tanmateix, no ha cregut aquesta versió, que ella era lliure d’actuar i, a més, els nens havien confirmat que ella sí que menjava. La dona va ser detinguda mentre tractava de fugir a França i la policia continua buscant a la seva parella, que va aconseguir escapar-se i també és sospitós de torturar els menors.